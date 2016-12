Huesca La DGA mejora los precios que paga a los abogados de turno Se actualizan honorarios, suben los letrados en este servicio y se retribuirán las guardias en partidos que no sean capital.

D.A. 22/12/2016

Tweet

HUESCA.- El Gobierno de Aragón afirmó ayer que mejora las condiciones de los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita con un incremento de los precios que les abona. La modificación recoge el reconocimiento de una retribución económica por las guardias semanales prestadas en los partidos judiciales que no sean capital de provincia -hasta ahora inexistente, señaló la DGA-; el aumento del número de letrados que prestan este servicio en las tres provincias -tanto guardia permanente como turno de violencia de género-; y las actualizaciones de los honorarios de los letrados que tramitan los procedimientos judiciales en hasta un 20 %, y de los procuradores "en algunos casos" hasta un 50 %. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.