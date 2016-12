Mundo SUCESO Sube a 33 cifra de muertos por las explosiones en un mercado mejicano De los fallecidos, 18 han sido identificados

EFE 22/12/2016 / 10:46

ZUMPANGO.- Las autoridades mexicanas elevaron hoy a 33 la cifra de fallecidos por las explosiones registradas en un mercado de pirotecnia en Tultepec, en el central Estado de México, redujeron a 59 el balance de heridos y mantuvieron en 12 los desaparecidos. En una rueda de prensa desde el hospital de Alta Especialidad de Zumpango, el secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur, indicó que 26 personas perdieron la vida el martes en el mercado y seis más en diversos hospitales, la última de ellas una mujer. Pero más tarde en declaraciones a una radioemisora indicó que uno más de los heridos había muerto. En la conferencia de prensa señaló que 18 cuerpos habían sido identificados, diez de ellos ya fueron entregados a sus familiares, y los 14 restantes están aún por identificar, un proceso que puede tardar debido a la gravedad de las quemaduras. Manzur indicó que doce personas siguen en calidad de desaparecidas -cinco hombres y siete mujeres-, aunque algunas pueden ser localizadas en los hospitales toda vez que allí todavía hay pacientes sin identificar. Sobre los lesionados, dijo que 46 permanecen hospitalizados, de los cuales, según el secretario de Salud, César Gómez, cinco están en riesgo de perder la vida. En tanto, el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, explicó que algunos de los cuerpos están tan calcinados que será necesario "obtener perfil genético para corroborar su identidad con los familiares de desaparecidos". El incidente, que por el número de víctimas es ya una de las mayores tragedias a causa de una explosión en México, comenzó minutos antes de las 15.00 hora local (21.00 GMT) en el Mercado de Pirotecnia de San Pablito. Gómez indicó que no había todavía una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, pues la prioridad ahora es "atender los heridos y llevar a cabo el levantamiento de cuerpos", aunque no descartó la posibilidad de que se hubiera producido una reacción en cadena. Explicó que este miércoles continuarán las labores periciales fotográficas, de campo, forenses, y con expertos en incendios y explosiones.



