Aragón es donde más crece la tasa de hipotecas sobre viviendas, un 75,2 % En total, se formalizaron en Aragón en octubre 1.263 hipotecas, por importe de 117,7 millones

Las hipotecas sobre viviendas subieron un 75,2 por ciento en Aragón en octubre en comparación con el mismo mes de 2015, hasta las 783, lo que la convierte en la comunidad que presenta mayor tasa de variación anual, por delante del Principado de Asturias (66,9%) y Castilla y León (29,0%). EFE 22/12/2016 / 11:06

MADRID/ZARAGOZA.- Respecto al mes anterior el número de hipotecas en Aragón aumentó un 17,9 por ciento, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El capital prestado ascendió a 82,4 millones, un 107 por ciento más que el año anterior y un 41,4 por ciento más que en septiembre. En total, se formalizaron en Aragón en octubre 1.263 hipotecas, por importe de 117,7 millones, de las que 1.149 fueron sobre fincas urbanas y 114 sobre rústicas. De las 1.149 hipotecas sobre fincas urbanas, 783 fueron sobre viviendas, 14 sobre solares y 352 sobre fincas urbanas de otra naturaleza que el INE no especifica. En el conjunto del país, la firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda volvió a acelerar su crecimiento en octubre y aumentó casi un 17 % interanual, casi siete puntos porcentuales más que el mes anterior. Sin embargo, la tendencia es la contraria en tasa intermensual, pues en octubre se firmaron 22.581 contratos, el 15,3 % menos que los 26.667 rubricados en septiembre. También se redujo ligeramente el número de hipotecas inscritas en los registros con un interés fijo, hasta el 28,6 % del total, frente al 30 % correspondiente a septiembre. El valor de las hipotecas sobre vivienda inscritas en los registros de la propiedad se situó en 2.484,7 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 15,6 % y un recorte del 17,7 % frente al mes anterior, al tiempo que el importe medio de esas hipotecas cayó a 110.035 euros, un 1,1 % menos que un año antes y un 2,8 % menos que en septiembre. La actividad hipotecaria sigue subiendo mes a mes desde hace más de dos años, una tendencia que sólo se rompió el pasado julio, cuando se redujeron casi un 15 % interanual tras la suspensión de la inscripción de algunos contratos por razones judiciales. Los datos del INE también muestran que las hipotecas sobre viviendas concentraron el 63,4 % del capital total prestado en octubre, que rozó los 4.000 millones de euros tras caer un 3,7 % interanual para todos los fines, es decir, para adquirir fincas rústicas, urbanas y viviendas. El 71,4 % de las hipotecas firmadas en octubre utilizaron un tipo de interés variable, frente al 70 % del mes anterior, lo que significa que el 28,6 % de los préstamos se constituyeron con un interés fijo, frente al 30 % anterior. El euríbor volvió a ser el tipo de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas a interés variable, en el 93,7 % de los nuevos contratos. El tipo de interés medio al inicio de la hipoteca, para las constituidas sobre viviendas fue del 3,19 %, un 3,5 % inferior al correspondiente a un año antes. El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad se situó en 8.598, un 31,3 % menos que en octubre de 2015. En viviendas, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones disminuyó un 27,9 %, añade el INE. Atendiendo al tipo de cambio en las condiciones, en octubre se produjeron 6.862 novaciones (modificaciones acordadas con la misma entidad financiera), con un descenso interanual del 33,6 %. El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) bajó un 22,9 %, y el número de hipotecas en las que cambia el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor) cayó un 10,3 %. De las 8.598 hipotecas con cambios en sus condiciones, el 45,6 % se debieron a modificaciones en los tipos de interés. Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas fueron Andalucía (4.513); la Comunidad de Madrid (3.904) y Cataluña (3.561). No obstante, las comunidades que presentaron mayores porcentajes de variación interanual fueron Aragón, con un incremento del 75,2 %; Asturias, con un 66,9 %, y Castilla y León, con un 29 %. Por último, las comunidades en las que se prestó más capital para la constitución de hipotecas sobre viviendas fueron de nuevo Madrid (593,7 millones de euros); Cataluña (450,3 millones) y Andalucía (423,8 millones).

