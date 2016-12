Economía SECTOR BANCARIO El BCE exige "más esfuerzos de consolidación" a países con excesiva deuda La autoridad monetaria animó en su último Boletín Económico del año a los países con "espacio fiscal" a hacer uso de su "margen de maniobra"

BERLÍN.- El Banco Central Europeo (BCE) exigió hoy de nuevo a los países de la eurozona con niveles excesivos de deuda "más esfuerzos de consolidación", para reducir su vulnerabilidad en caso de inestabilidad financiera o subidas de tipos de interés. Asimismo, la autoridad monetaria animó en su último Boletín Económico del año a los países con "espacio fiscal" a hacer uso de su "margen de maniobra" elevando su "inversión pública" y orientando las cuentas hacia el crecimiento, porque "sería beneficioso para todos los países". El BCE advierte de que los países que tienen una elevada relación entre su producto interior bruto (PIB) y su deuda pública, son "particularmente vulnerables a una renovada inestabilidad en los mercados financieros o a un rebote en los tipos de interés". Los países altamente endeudados "necesitan poner sus ratios de deuda pública firmemente en la senda descendente", defiende el BCE, que remite al pacto de Estabilidad y Crecimiento, un acuerdo comunitario que fija como objetivo a largo plazo que la deuda no supere el equivalente al 60 % del PIB. La media de la eurozona alcanzó su máximo en 2014 y en la actualidad su deuda se sitúa en torno al 90 % del PIB, aunque con grandes diferencias entre países, con Estonia en el 10 % y Grecia cerca del 177 %. Por su parte, la deuda del conjunto de las administraciones públicas española se situó en octubre en el equivalente al 99,5 % del PIB, según la última actualización publicada por el Banco de España. "El cumplimiento total del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aseguraría la corrección de los desequilibrios presupuestarios y el logro de una trayectoria de endeudamiento sostenible", argumenta el BCE en su boletín. La autoridad monetaria prevé que la deuda pública siga descendiendo en su conjunto en los próximos años gracias a los bajos tipos de interés en un entorno de creciente actividad económica, aunque apunta que en algunos países podría seguir elevándose. El boletín recuerda por último que la Comisión Europea (CE) advirtió el pasado octubre a siete países, tras analizar sus planes presupuestarios para el año que viene, de que corrían el riesgo de no cumplir con los niveles de déficit fijados. Estos países son Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Italia y Lituania.

