Economía SECTORES ECONÓMICOS De Guindos plantea a la industria reordenar los distintos programas de ayudas El titular de Economía pretende que haya más transparencia y se eviten duplicidades

EFE 22/12/2016 / 20:26

MADRID.- El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha planteado hoy a la industria reordenar todos los programas de ayudas que concede el Ministerio a través de las distintas agencias que de él dependen, para que haya más transparencia y se eviten duplicidades. En una primera reunión de toma de contacto con el sector, tras asumir competencias de Industria, el ministerio ha avanzado que se está preparando un estudio para reorganziar y poner en orden, de una forma conjunta, todas las ayudas que dependen del Ministerio. De Guindos ha explicado a los representantes de 18 asociaciones industriales que lo que se busca es que se pueda tener una mayor visión y que no haya duplicidades y que las empresas tengan un mayor acceso y una mayor información sobre los instrumentos de ayudas que hay para ellos. El titular de Economía ha puesto encima de la mesa una segunda medida referente a un plan para mejorar la escala empresarial, a fin de que las pymes puedan crecer en tamaño, y eso les permita tener mejor acceso a fuentes de financiación distintas a la bancaria, ser más competitivas y tener más capacidad para exportar. En enero estará listo un estudio en el que se analizarán las medidas que se deben tomar para eliminar trabas al crecimiento de las pymes, ha anunciado el ministro a asociaciones como la patronal de fabricantes de automóviles Anfac, la del sector siderúrgico Unesid, Aspapel, la del sector químico Feique, la asociación de empresas de bienes de equipo Sercobe, la de los pequeños astilleros Pymar, las de las petroleras AOP o la del sector cementero Oficemen. De Guindos se ha mostrado abierto a nuevos encuentros a partir de enero próximo esta vez "sector a sector" para estudiar con mayor profundidad la problemática individual de cada uno de ellos. El ministro ha repasado el actual contexto internacional tanto desde el punto de vista económico como político y ha alertado de las tendencias proteccionistas en el ámbito internacional, sobre todo a raíz del nuevo gobierno de Estados Unidos. A su juicio, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (el bréxit) es una forma de proteccionismo y ha augurado que sus efectos comenzarán a percibirse a medida que avancen las negociaciones de la ruptura con la UE. De Guindos ha advertido de que otro factor negativo que afecta a los sectores industriales en el contexto internacional es que la globalización que no estaba en cuestión hasta hace poco ahora empieza a estarlo. De Guindos ha destacado, asimismo, las ventajas de que por primera vez Industria no está dentro de un ministerio específico sino dentro de uno más horizontal como el de Economía, que se preocupa por temas más amplios y donde está la regulación y supervisión de la financiación, el ICO o se gestiona el plan Juncker, entre muchas otras funciones.



