Informe de Salud Pública sobre la planta de biomasa

F.J.P. 23/12/2016

MONZÓN.- La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón indica en un informe relativo a la planta de biomasa de Monzón: "Si los niveles de inmisión en cualquier punto de la localidad, teniendo en cuenta la contaminación aportada por cualquier actividad relacionada con la planta de generación de energía eléctrica mediante biomasa (proceso, almacenamiento de materia prima, transporte...), cumplen con los valores límite y objetivo que establece el Real Decreto 815/2013, consideramos que la salud humana no se verá afectada". Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

