Los precios industriales suben en Aragón un 0,6 % en noviembre

EFE 23/12/2016 / 10:39

MADRID/ZARAGOZA.- Los precios industriales se incrementaron en noviembre un 0,6 % con respecto al mismo mes de 2015, -el mismo porcentaje que en Aragón-, con lo que suman dos meses consecutivos en ascenso, según el índice de precios industriales (IPRI) que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). El repunte de noviembre es tres décimas superior al registrado en octubre, que había sido el primer mes al alza tras veintisiete meses consecutivos de descensos. El INE detalla que uno de los sectores que más ha contribuido a este repunte es el de bienes intermedios, con un crecimiento interanual del 0,8 %, impulsado por la producción de metales preciosos y otros metales no férreos y de la fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. De hecho, los precios de la fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones subieron un 15,9 %, el mayor crecimiento desde julio de 2011. También contribuyeron los bienes de consumo no duradero (con un avance del 0,8 %), animados por la fabricación de aceites y grasas, y la energía (0,2 %), un área que pierde impulso debido a la bajada de los precios del refino de petróleo y a pesar de los mayores precios en producción, transporte y distribución de energía eléctrica. En términos mensuales, el índice de precios industriales avanzó un 0,2 % con respecto a octubre, impulsado por los bienes intermedios (que crecen un 0,8 %) y los bienes de consumo no duradero (0,1 %). Los precios de la energía registraron en noviembre una tasa mensual negativa, del 0,2 %, lastrada por la caída de los precios del refino de petróleo. La tasa anual del IPRI aumentó en noviembre en trece comunidades autónomas, encabezadas por Asturias (7,3 %) seguida de Canarias (2,3 %), Baleares (2,1 %), Murcia (1,8 %), Andalucía (1,4 %), País Vasco (1,4 %), Cantabria (1 %), Extremadura (0,7 %), Aragón (0,6 %), Cataluña (0,6 %), Comunidad Valenciana (0,4 %), Castilla y León (0,2 %) y Galicia (0,1 %). En cambio descendió en Madrid, que registró un retroceso del 1,8 %, Navarra (0,9 %), La Rioja (0,1 %) y Castilla-La Mancha (0,1 %).

