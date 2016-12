Aragón INFRAESTRUCTURAS Facua reclama a Fomento actuaciones urgentes en la N-II Piden que se mitigue la alta siniestralidad que presenta esta vía.

EFE 23/12/2016 / 11:27

ZARAGOZA.- Facua-Consumidores en Acción reclama al Ministerio de Fomento actuaciones urgentes para resolver la alta siniestralidad de la N-II a su paso por la provincia de Zaragoza. La asociación ha enviado un escrito, a instancias de su delegación territorial en Aragón, al Ministerio de Fomento, en el que urge a buscar una solución para el tramo de carretera que discurre entre Pina de Ebro y Fraga, el único de la A-2 entre Madrid y Barcelona que aún no es autovía, han recordado en un comunicado. La asociación señala que de acuerdo a los datos hechos públicos por la Dirección General de Tráfico (DGT), este tramo es el de mayor peligrosidad en la provincia de Zaragoza, y uno de los peores de Aragón. Un recorrido que presenta un asfalto fuertemente castigado y mal parcheado, con una gran densidad de tráfico de camiones y vehículos pesados que llegan a alcanzar la cifra de 12.000 vehículos pesados al día. Y añade que este tramo está pendiente de ser convertido en autovía desde 1993, sin que hasta la fecha se hayan iniciado los trabajos necesarios para este fin. Por ello Facua considera imprescindible que desde el organismo que gestiona la red nacional de carreteras se resuelva este punto negro, y no se condene a los usuarios a utilizar vías alternativas como la autopista de peaje AP-2, un sistema para la gestión de carreteras legalmente válido, pero discriminatorio para los usuarios. La asociación lamenta que existan determinadas vías que no resulten accesibles para todos los ciudadanos, sino únicamente para aquellos cuya capacidad económica se lo permita, lo que evita que todos puedan usarlas en igualdad de condiciones. En su escrito a Fomento, Facua reclama información sobre los planes de mejora del tramo, así como del plazo de ejecución de los mismos, con el objeto de evitar la proliferación de accidentes en esta vía. Además, el colectivo recuerda que ya se dirigió en septiembre al ministerio para reclamar soluciones para la N-232, otro punto negro en la circulación de vehículos en Aragón, sin que haya recibido aún respuesta.

