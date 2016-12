Comarcas ALTO ARAGÓN - PREVISIÓN METEOROLÓGIA Bancos de nieblas y nubes bajas localmente persistentes en el sur de Huesca En la divisoria del Pirineo no se descartan precipitaciones débiles

EFE 24/12/2016 / 9:09

Tweet

ZARAGOZA.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para hoy, sábado, bancos de nieblas y nubes bajas localmente persistentes en el sur de Huesca.En la divisoria del Pirineo y en la Ibérica, cielo nuboso. En el resto, predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas.

En la divisoria del Pirineo no se descartan precipitaciones débiles. Cota de nieve: 1.800 metros. Las temperaturas por capitales de provincia oscilarán entre 1 y 10 grados en Huesca, entre 0 y 11 en Teruel y entre 7 y 15 en Zaragoza.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.