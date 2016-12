España PARTIDOS POLÍTICOS Lorena Ruiz-Huerta, nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Sustituye a José Manuel López, un errejonista, quien ayer era destituido

EFE 24/12/2016 / 9:14

Tweet

MADRID.- La diputada Lorena Ruiz-Huerta -del sector anticapitalista- ha sido nombrada esta noche nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid en sustitución de José Manuel López, quien ha sido destituido por el Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid. En un comunicado, Podemos Madrid explica que, tras "un debate sobre los objetivos del ciclo político actual", el Consejo Ciudadano apuesta por "renovar las funciones y organización del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, entre ellas la portavocía del mismo". El Consejo Ciudadano también ha puntualizado que no toma esta decisión "en solitario" y que será "el Grupo Parlamentario quien tratará la próxima semana la propuesta de renovación saliente de la reunión de hoy". El secretario general de Podemos en la región, diputado autonómico y portavoz en el Senado, Ramón Espinar, a través de su canal de Telegram, ha asegurado que el nombramiento de Ruiz-Huerta ha sido aprobado con 27 votos a favor, una abstención y tres votos en contra. "Acabo de salir de una reunión que no ha sido fácil. Tomar decisiones buscando el consenso y la unidad no deja de ser tomar decisiones colectivas que afectan a personas", ha asegurado Espinar, quien también ha resaltado que es una mujer quien se pone al frente del trabajo institucional de Podemos en la Comunidad de Madrid, lo que, en su opinión, es "una apuesta inequívoca por la feminización de la política". Tras manifestar su "reconocimiento" y "gratitud" al trabajo desarrollado por López como portavoz, Espinar ha avanzado que van a contar con él para seguir trabajando y que le propondrán continuar formando parte de la dirección del grupo. "En Podemos, cabemos todos y vamos a contar con todo el mundo. Aquí, no sobra nadie", ha añadido el portavoz de la formación morada en el Senado. Espinar, cercano a Pablo Iglesias y que en noviembre ganó a Rita Maestre las primarias del partido en la región, ha comunicado a López, considerado afín a Iñigo Errejón, su destitución antes del inicio de la reunión del Consejo Ciudadano, que se había convocado para las 19.15 horas de esta víspera de Nochebuena y en el orden del día no figuraba la sustitución del portavoz en la Asamblea, pero el cuarto punto a abordar era: "Grupo Parlamentario". El órgano rector del partido de Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid surgido tras el proceso de primarias del pasado mes de noviembre está compuesto por 34 miembros, de cuales 27 son considerados "pablistas" y siete afines a Rita Maestre e Íñigo Errejón. En un mensaje en su canal de Telegram, López ha dicho que ha sido destituido como consecuencia de apoyar una lista diferente al Consejo Ciudadano autonómico y pese a que su trabajo no se ha visto cuestionado "en ningún momento". López ha añadido que "no es compatible decir por un lado que se quiere construir un Podemos que integre las diferencias y, a la vez, echar a gente que ha apostado de manera legítima por opciones distintas" y ha considerado que "hay que respetar lo que vota la gente", además de subrayar que la nueva Secretaría General de Madrid "ha desobedecido lo votado". En declaraciones a 'la Sexta' recogidas por Efe, López se ha mostrado "un poco sorprendido" por su destitución "con nocturnidad", y ha defendido que la "pluralidad y la diversidad" son valores en Podemos, por lo que no entiende que "en el partido por la mañana se hable de diversidad y por la tarde de ceses", lo que le ha sonado a "vieja política".

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.