Villanueva de Sijena ve "parcial" el informe del MNAC que considera imposible el traslado Para el abogado Jorge Español es carente de la más mínima objetividad

EUROPA PRESS 24/12/2016 / 10:14

HUESCA/BARCELONA.- El abogado que representa al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca) en el conflicto con la Generalitat sobre las pinturas murales, Jorge Español, ha considerado "parcial y predirigido" el informe encargado por el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) que ha concluido que es imposible el traslado de estas pinturas. En un comunicado, ha dicho que es un informe solicitado y pagado por el MNAC y carente de la más mínima objetividad por afirmar que el traslado dañaría irremediablemente las pinturas: "Eso es una mentira insoportable que no aguanta la más mínima crítica objetiva". También lamenta que la experta no sepa que en el traslado de las 53 piezas del MNAC al Monasterio de Sijena el 26 de julio había grandes fragmentos de pintura mural arrancada a 'strappo', como las pinturas del MNAC, si bien el museo "no puso el grito en el cielo por el traslado de estas pintura", que fueron trasladadas por un camión normal y llegaron perfectamente y sin daño alguno. Ha recordado que esta técnica también se utilizó para arrancar la pintura mural de San Baudelio de Barlanga y de Bierge, que se repusieron a sus templos originarios, donde se conservan de forma perfecta y sin daños, según el abogado, que recuerda que la Declaración de Pintura Mural del Instituto Internacional para la Conservación de Monumentos (Icomos) defendió que las pinturas que estén en museos vuelvan a sus lugares de origen. "Este informe no aporta nada y, además, claramente acepta la reintegración de las pinturas al monasterio de Sijena", ha sostenido el abogado, quien ha considerado que el MNAC ha manipulado en un comunicado el fondo del informe, puesto que concluye que se pueden trasladar y que habría que vigilar la Sala Capitular de Sijena durante el primer año de su reposición. También sostiene que el informe tiene "errores de bulto" y, según Español, la experta que lo ha redactado no es restauradora de pintura mural de profesión sino arquitecta; además, ha criticado que nunca haya estado en la Sala Capitular del Monasterio.



