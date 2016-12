España MISIONES EN EL EXTERIOR Mariano Rajoy garantiza ayuda frente al terrorismo en cualquier lugar del mundo El presidente ha mandado por videoconferencia su mensaje navideño a las tropas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha elogiado hoy la tarea de las misiones en el exterior y ha garantizado la ayuda de los militares españoles frente al terrorismo "en cualquier lugar donde nuestros intereses nacionales o de la comunidad internacional -ha dicho- se vean afectados". EFE 24/12/2016 / 12:01

MADRID.- Rajoy ha lanzado este mensaje en la videoconferencia que ha mantenido desde el departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno con los mandos de las diversas misiones militares españolas en el exterior para felicitar las fiestas navideñas a los diversos contingentes. Acompañado de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Fernando García Sánchez, el presidente del Gobierno ha escuchado el saludo de los mandos de cada misión, ha agradecido a todos ellos su labor y les ha transmitido que suponen "un valor fundamental para la acción exterior de España y un ejemplo para todos". Tras garantizarles que tienen detrás el apoyo del Gobierno y de toda la sociedad española, Rajoy ha explicado que, en un entorno de seguridad incierto, los objetivos de España seguirán estando en países frágiles ayudando a construir su propia defensa. Ha asegurado que se seguirá combatiendo en el Mediterráneo a las mafias que trafican con seres humanos y se mantendrá la protección a los socios y aliados en los límites de Europa. "Seguiremos ayudando -ha recalcado- a combatir el terrorismo en cualquier lugar donde nuestros intereses nacionales o de la comunidad internacional se vean afectados". La labor de los militares en el exterior contribuye, según ha subrayado, "a una España y unos españoles mejor protegidos". "Su esfuerzo es clave para nuestra seguridad. El sentido último de su misión está aquí, en España", ha proseguido. Rajoy ha recordado que desde que asumió la presidencia del Gobierno ha visitado las diversas misiones españoles en el exterior y eso ha servido para comprender mejor su trabajo, su vocación de servicio y los sacrificios familiares que comporta su profesión. "Veo compatriotas y veo soldados de España", ha subrayado antes de hacer una balance de resultados que ha calificado de "admirable", porque "pocos países pueden presumir de unas Fuerzas Armadas que actúan en cinco continentes". Entre las tareas realizadas ha citado la colaboración española en el Sahel, que ha precisado que está permitiendo volver a la normalidad a esta región, y la vigilancia de enormes extensiones del océano Índico para que esté libre de piratas. El presidente del Gobierno ha destacado la integración de las tropas españolas en las sociedades de las zonas en las que operan y ha considerado que "los números hablan por sí solos". "Más de 8.400 inmigrantes rescatados por nuestros barcos, más de 450 embarcaciones avistadas desde nuestros aviones o cerca de 17.000 efectivos adiestrados en Irak", ha citado antes de mostrar su orgullo por toda esa tarea. En las intervenciones de los diversos mandos, el comandante de la fragata Navarra, Vicente Cuquerella, ha recordado que, ayer, una mujer rescatada junto con otras 216 personas frente a la costa de Libia dio a luz a una niña en esta embarcación desplegada en la misión de la Unión Europea en la lucha contra el tráfico ilegal de seres humanos. Rajoy ha comentado que este año saludaba por primera vez en un mensaje de este tipo a los militares que se encuentran desplazados en Colombia como observadores del proceso de paz. Se ha mostrado convencido de que, "en este país amigo castigado por años de guerra, su trabajo ayudará a poner fin a la violencia". El jefe del Ejecutivo ha pedido a todos los militares en el exterior que tengan presente que su misión no termina hasta que no vuelvan a España sanos y a salvo. En la actualidad, España tiene desplegados 2.174 militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en quince misiones internacionales desarrolladas en dieciséis países. Ayer, el Consejo de Ministros acordó prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2017 todas esas misiones actualmente en marcha.

