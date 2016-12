España SOLIDARIDAD Carmena felicita la Navidad a 200 sintecho: "Estoy para todos" La alcaldesa de la capital acudió a la cena de Mensajeros de La Paz

EFE 25/12/2016 / 12:10

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asistido esta noche a la cena de Nochebuena para dos centenares de personas sin hogar organizada por Mensajeros de La Paz, a las que ha felicitado la Navidad y les ha recordado que ella está "para todos los madrileños". "La alcaldesa de Madrid está para todos y cada uno de los que vivís aquí. Siempre me tendréis para lo que necesitéis", han sido las palabras que ha dirigido Carmena a los comensales, quienes la han aplaudido y la han vitoreado. El año pasado, esta cena se celebró de la misma manera, salvo que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión, ha tenido lugar en un edificio municipal de la céntrica calle Farmacia, cuyas puertas, ya a las 19:30 h de la tarde, se han visto abarrotadas de personas sin hogar que llevaban una invitación que les permitía asistir a esta cena. No ha sido hasta las 20:00 cuando los voluntarios de Mensajeros de la Paz han abierto el paso a los invitados, por cuestiones de seguridad, que han entrado en orden al comedor. En él, les esperaba una gran alfombra roja y música de villancicos, acorde con la celebración, y además algunos han aprovechado la ocasión para bailar, cantar e incluso hacerse fotos con los adornos navideños. El menú para esta ocasión ha constado de langostinos e ibéricos como entrantes, un consomé, merluza con almejas y, de postre, arroz con leche, así como dulces navideños. El presidente de la Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes a la cena. Después de sus palabras de ilusión, algunos comensales han gritado "¡Viva el Padre Ángel!". Como el año pasado, el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, ha querido saludar también a estas personas, así como bendecir la cena. El cardenal les ha trasladado la importancia de la belleza del ser humano, una imagen de la que ha afirmado que hay que "hacer gala" y, tal y como ha manifestado, siempre hay que resaltar. Después, a las 24.00 horas, el padre Ángel oficiará en la cercana iglesia de San Antón, en la calle Horteleza, la tradicional misa del gallo. Esta es la segunda vez que el Ayuntamiento colabora con Mensajeros de Paz en estas cenas de Nochebuena y ha atendido esta iniciativa del padre Ángel, quien, en la primera, la celebrada el año pasado, aseguró que se había sentido inspirado por el papa Francisco. Además, subrayó que la solidaridad no conoce ideologías y resaltó el significado la Nochebuena: "Tiene toda la importancia del mundo para decir al mundo entero y a los cuatro vientos que somos solidarios con los menos favorecidos, que tenemos la solidaridad a flor de piel".

