Navidad para todos los públicos en el Espacio 0.42

D.A. 25/12/2016 / 12:50

HUESCA.- El Espacio 0.42, ubicado en el Parque Tecnológico Walqa, ya ha estrenado su programación navideña. En los próximos días continúan las proyecciones, talleres y originales propuestas para toda la familia, como disfrutar del último atardecer del año en el Centro o de una sesión interactiva con uno de los Reyes Magos. Entre las próximas citas destaca la Academia de Astronautas de Navidad, una misión que no se pueden perder los niños de 6 a 12 años, en la que, entre las otras actividades, realizarán un viaje de realidad virtual por el Sistema Solar con unas gafas Oculus del Instituto Tecnológico de Aragón. Por otra parte, los días 28 de diciembre, 7 y 8 de enero, tendrán lugar tres talleres en los que la creatividad y el arte atraparán a todos los curiosos a partir de 9 años. En la primera sesión, la pintura será la protagonista en “Mi Universo preferido”; el 7 de enero se creará un robot con corazón en el taller de escultura “Cucacos”; y finalmente el 8 de enero, habrá un nuevo taller de pintura llamado “Catálogo de extraterrestres”. Además, el Centro ofrece una sesión especial para acabar el año disfrutando del atardecer el 30 de diciembre a las 17 horas. En esta visita se conocerá cómo y por qué sucede este fenómeno y a continuación se proyectara “Waiting for away”. CONVERSACIONES CON LOS REYES Una vez comenzado el nuevo año, el día 4 de enero de 10 a 14h y de 17 a 18h, el Espacio 0.42 ha organizado una sesión interactiva con uno de los Reyes Magos. Ese mismo día, a las 18h y a las 19:30h, tres profesores de la Academia Bravo!espacio Música ofrecerán un concierto Cósmico Familiar de Año Nuevo. Además, en estos días se estrenan cuatro proyecciones. Para el público infantil “Don Quijote de la Mancha”; y para público general “Mundo Anillo”, “Viaje al Centro de la Vía Láctea” y “The Hot and Energetic Universe”. Tampoco faltará una sesión de “Bebenautas”, para los niños de 1 a 4 años que quieran descubrir el mundo que nos rodea, y las habituales visitas al Planetario. El Centro abrirá de martes a domingo de 10 a 14h y de 16:30 a 20 horas.

