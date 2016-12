España PARTIDOS POLÍTICOS Díaz apuesta por un PSOE reconocible para "sacar" a la derecha del Gobierno La dirigente socialista cree que antes debe definirse el proyecto de partido

EFE 25/12/2016 / 19:51

SEVILLA.- La secretaria general del PSOE-A y presidenta andaluza, Susana Díaz, ha apostado hoy por que del congreso de los socialistas salga el proyecto político de un partido "útil y reconocible" para los ciudadanos con el objetivo de ser alternativa y "sacar" a la derecha del Gobierno. La dirigente socialista, en una entrevista en la Cadena Ser, se ha mostrado convencida de que solo su partido puede "sacar" al PP del Gobierno, aunque para ello cree que antes debe definir en el próximo congreso extraordinario un proyecto. "Tenemos que definir quiénes somos y qué ofrecemos a los ciudadanos para ser alternativa de gobierno. Sólo el PSOE puede sacar a la derecha del Gobierno y tiene que ser reconocible, que la gente vea que es la izquierda útil que le devuelva derechos", ha esgrimido. A continuación, ha precisado que los socialistas deben afrontar las elecciones primarias para conocer quién dirige el partido, pero ha insistido en la idea de que lo importante es que el congreso se haga bien y en que da "igual una, tres o siete candidaturas" a la Secretaría General para que haya un partido "unido y fortalecido, con fraternidad, que le dé confianza a la gente", ha subrayado. Díaz ha agradecido los apoyos que ha recibido para liderar el partido, si bien ha vuelto a sostener que está "centrada" en Andalucía y que el "cariño" de sus compañeros no le descentra del trabajo en la Junta de Andalucía. Sobre la eventual candidatura de Pedro Sánchez, ha expuesto que respetará lo que haga, ya que ha recordado que lo han pasado mal con un proceso que ha sido "duro y difícil" y ha reconocido que "no todo se ha hecho bien". El PSOE -ha recalcado- necesita "unión y fraternidad", algo a lo que "ayudaré en la medida que pueda respetando la posición e intenciones de todos los compañeros". A la pregunta de si está inhabilitada para dirigir el PSOE, la presidenta andaluza ha contestado que eso lo dice "muy a menudo" Pablo Iglesias y ha acotado que, "si fuera por el PP y Podemos, no dirigiría ni" la Junta de Andalucía. Segura de que el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso está haciendo una oposición "útil", la líder socialista andaluza no ha dudado en señalar que "no contempla" que su partido apoye los presupuestos del Estado de 2017. "Los indicadores que están poniendo sobre la mesa Rajoy y Montoro suponen nuevos recortes. No compartiría que se apoyaran esos presupuestos, porque lo que necesita la gente es oxígeno, empleo y recuperar los derechos perdidos. Si Rajoy quiere hacer ese presupuesto de los recortes, que busque apoyos en la derecha parlamentaria", ha aseverado Susana Díaz. Además, sobre la renuncia de José María Aznar a la presidencia de honor del PP, ha esgrimido que era "lo esperado por los enfrentamientos y los líos que han tenido". "En el PP no quieren recordar a Aznar por el daño que hizo. Igual pasará en el futuro con Rajoy, porque, cuando se hace daño, no se quiere a este país y la gente sufre, es lógico que quieran ocultar a sus presidentes. Nosotros estamos orgullosos de los nuestros", ha concluido.

