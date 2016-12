Comarcas MONEGROS - SUCESO Dos detenidos por sustraer mil euros de una panadería Gracias a la colaboración ciudadana se pudo identificar a ambos

EFE 26/12/2016 / 10:57

HUESCA.- La Guardia Civil de Sariñena (Huesca) ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de hurto después de haber sustraído al descuido 1.000 euros de una panadería de la comarca de los Monegros.

El pasado 29 de octubre se presentó una denuncia en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Sariñena, al haber sufrido una panadería de la comarca el hurto de 1.000 euros. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, dos compradores pidieron a la dependienta un producto que no tenía accesible y que fue a buscar al almacén. Cuando regresó no había más clientes en el local y los compradores lo abandonaron dejando encargado el producto, que nunca regresaron a recoger. En el momento de realizar el cobro de la siguiente venta, la dependienta observó que habían desaparecido todos los billetes de las compras acumuladas ese día, unos 1.000 euros. La Guardia Civil de Sariñena ha realizado numerosas pesquisas para la identificación de los dos individuos, que habrían acudido con anterioridad a la panadería a realizar pequeñas compras, teniendo una actitud sospechosa y supuestamente de vigilancia de las medidas de seguridad del local. Gracias a la colaboración ciudadana se pudo identificar a los supuestos autores de los hechos y su lugar de residencia, por lo que el pasado día 20 se procedió a la detención de dos varones de 21 y 24 años. Ambos fueron puestos a disposición judicial, que decretó para ellos libertad con cargos.



