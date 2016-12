Huesca EDUCACIÓN El presupuesto de la Universidad de Zaragoza para 2017 asciende a 267 millones de euros La cifra de las previsiones para 2017 supone un aumento del 4 por ciento respecto al 2016

El proyecto de presupuesto de la Universidad de Zaragoza para 2017 asciende a 267.161.710 euros. Deberá ser aprobado, tras el periodo de alegaciones, en una próxima sesión de este órgano y, después, se elevará al Consejo Social para su ratificación. EUROPA PRESS 26/12/2016 / 17:35

ZARAGOZA.- Dado que el Gobierno de Aragón está pendiente de aprobar su presupuesto, este proyecto ha sido presentado previamente a la Consejería de Innovación, Investigación y Universidad con el fin de cotejar que las cifras relativas a ingresos provenientes del Ejecutivo autonómico corresponden a los compromisos de financiación acordados. La cifra de las previsiones para 2017 supone un aumento del 4 por ciento respecto al 2016. Esto es debido a un incremento real de la financiación en un 2,7 por ciento pero también a la inclusión de la transferencia del Gobierno de España para contratos predoctorales que en años anteriores no se reflejaba en el presupuesto. Estos 3,5 millones de la partida no afectan al balance global puesto que se destinan íntegramente a financiar las nóminas de estos investigadores. De este incremento del 2,7 por ciento real, casi dos terceras partes (4,68 millones) corresponde al aumento de la Transferencia básica del Gobierno de Aragón pactado en el Modelo global de Financiación para el periodo 2016-2020, que permitió a la Universidad de Zaragoza invertir la tendencia decreciente y entrar en una senda de crecimiento. En las previsiones del campus para inversiones del Gobierno de Aragón se incluyen los 2,5 millones del Contrato Programa para Infraestructuras e Investigación firmado en el marco del acuerdo de financiación y, también, el importe para financiar el proyecto de reforma de la Facultad de Filosofía y Letras. Por otra parte, siguiendo su política de facilitar el acceso a la educación superior de este equipo de Dirección, se incrementa en 150.000 euros la partida para Becas rector y en un 17 por ciento el presupuesto para actividades culturales y deportivas. En cuanto a la gestión económica, la vicerrectora ha informado que su proyecto aumenta en medio millón de euros el importe destinado a amortización de la deuda del campus lo que, además del natural descenso de la deuda, permite al campus reducir sus gastos financieros. El plazo de alegaciones finaliza el 28 de enero.

