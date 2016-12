España BALANCE DE SINIESTRALIDAD Once fallecidos en las carreteras durante la Navidad Tráfico cifra en 16,7 millones los desplazamientos

EFE 26/12/2016 / 21:19

MADRID.- Once personas han fallecido en accidentes de tráfico en la primera fase de la campaña de Navidad puesta en marcha el pasado viernes por la Dirección General de Tráfico (DGT), en la que se prevén 16,7 millones de desplazamientos. Desde las 15.00 horas del viernes 23 hasta las 20.00 horas de hoy lunes, la DGT ha contabilizado diez accidentes mortales con once fallecidos y un herido grave. Hoy se han producido dos accidentes con tres fallecidos. Uno de ellos ha tenido lugar en Monterrei (Orense), donde dos personas han muerto tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban por la carretera OU-1021. El otro siniestro se ha registrado en la A-68 a su paso por Zaragoza, donde un peatón de 23 años ha fallecido al ser atropellado por una furgoneta a la altura del término municipal de Sobradiel. El domingo a las 9,10 horas un joven murió en un accidente en la carretera A-131 a su paso por el término municipal de Fraga (Huesca), al salirse de la calzada el vehículo que conducía y quedar sobre el margen derecho. Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el coche fue localizado a primeras horas de la mañana por una patrulla de carretera que transitaba en esos momentos por la zona. Ese mismo día ocurrió otro siniestro, con una víctima mortal, en Las Palmas de Gran Canaria. El sábado a las 8.15 horas, una colisión frontal en Xeresa (Valencia), se saldó con un fallecido y un herido grave. Ese mismo día, otras dos personas murieron en sendos accidentes de tráfico en Soria, tras una salida de vía por exceso de velocidad, y en Palma de Mallorca, donde un vehículo se incendió tras un choque. El pasado viernes la DGT contabilizó tres accidentes mortales con tres fallecidos. Ocurrieron en Sant Joan (Baleares), Almería y Guareña (Badajoz), estos dos últimos por exceso de velocidad.



