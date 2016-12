Huesca SERVICIOS MUNICIPALES El Ayuntamiento reorganiza los servicios de la Policía Local La oferta de empleo del Consistorio, pendiente delas decisiones del Gobierno Central.

El Ayuntamiento reorganizará el inminente año 2017 los servicios de la Policía Local con el objetivo de introducir criterios de flexibilidad para hacer frente con mayor eficacia a las competencias del Cuerpo. La modificación fue aprobada por el pleno de la pasada semana dentro de la plantilla y la relación de puestos de trabajo para el próximo ejercicio. D.A. 26/12/2016 / 21:31

HUESCA.- Es una forma de tener agentes más polivalentes, que puedan asumir más funciones”, explicó el concejal responsable de asuntos de personal, José María Romance.

Hasta la fecha, el Cuerpo cuenta con cinco grandes áreas que pasarán a ser dos: Seguridad Vial, Custodia de Edificios y Medio Ambiente pasarán a integrarse en Seguridad Ciudadana mientras que Tráfico y Atestados y Movilidad formarán la unidad de Tráfico y Movilidad.



Como se ha venido comentando en los últimos meses, la Policía Local cuenta con unos 80 integrantes frente a los 100 recomendables para una ciudad como Huesca.



Para hacer frente a este problema de personal, el gobierno consistorial trabaja en dos frentes: la convocatoria de plazas y la señalada reestructuración de los servicios.



Este año se han convocado seis plazas. La posibilidad de ampliar plantilla queda a expensas de la oferta de empleo público que, a su vez, depende de la decisión del Gobierno central sobre la capacidad de reposición de puestos de las entidades locales para sus plantillas.



Por lo pronto, el pleno aprobó también una oferta de promoción interna para varios puestos. Los portavoces de los socios de gobierno defendieron la importancia de la promoción interna de unos empleados públicos que “han sufrido las consecuencias” de las limitaciones presupuestarias del Gobierno central.



José María Romance, por ejemplo, dijo que vienen a corregir problemas de adecuación entre las tareas que desarrollan algunos empleados municipales y su categoría profesional y que, además, dan la oportunidad de avanzar en la carrera profesional.



Por parte del grupo del PP, Antonia Alcalá señaló que los representantes de los trabajadores no conocían las modificaciones planteadas. Incluso -dijo- no las conocen algunos jefes de servicio. Lamentó la situación y la ausencia de un preceptivo informe de necesidad para justificar las modificaciones.



Romance dijo, por su parte, que sí se informó a los representantes sindicales y que advirtieron de errores en la relación de puestos de trabajo que se corregirán y se elaborará el informe de necesidad.



Y Ciudadanos votó también a favor porque, aunque “es un tema que tiene bastante tinte político”, reconoce la importancia de la mejora de la carrera profesional de los empleados públicos.

