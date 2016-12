España LEGISLACIÓN Rafael Catalá: "Buscaremos el consenso para reformar la justicia" El ministro ya trabaja para mejorar los retrasos de algunas jurisdicciones

EFE 27/12/2016 / 9:13

Tweet

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que buscará el consenso para reformar la justicia, y ha adelantado que las jurisdicciones que sufren más retrasos, como son la social o la mercantil, están en el foco aunque cree que "no todos los conflictos tienen que acabar en los tribunales". En una entrevista concedida al periódico Cinco Días, Catalá destaca que apuesta por "usar con más intensidad las tecnologías y por establecer la obligación de las comunicaciones electrónicas". "Tenemos que mejorar nuestros procedimientos para que los pagos a los abogados de oficio se optimicen y entiendo la reivindicación para que puedan cobrar cuanto antes", añade el titular de Justicia. Catalá explica que el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "va en la dirección de lo que pasa en el resto de Europa, que es que la investigación penal la hagan los fiscales con un juez de garantías". "Vamos a tratar de que se haga con el mayor consenso", insiste el ministro, que recuerda que el PSOE dejó ya una reforma escrita en este sentido y Ciudadanos (C's) también apoya el cambio. De todas formas para Rafael Catalá "lo prioritario es incorporar la cultura social de que no todos los conflictos tienen que acabar en los tribunales". "Una sociedad madura que tiene el diálogo y la concertación entre sus valores aprecia instrumentos como la mediación intrajudicial o extrajudicial para resolver conflictos", mantiene. Catalá es consciente de que queda "mucho camino por recorrer en esta dirección" por lo que promoverá "convenios con los operadores jurídicos que permitan la formación de los profesionales y la divulgación de instrumentos alternativos al litigio". En este sentido no descarta "mejorar algún elemento de la ley de arbitraje o posiblemente establecer alguna obligación de acudir a mediación previa en algún procedimiento".



Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.