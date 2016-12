Sociedad Juan Ayén recibe de regalo de Navidad un trabajo fijo El joven montisonense con síndrome de Down, ha sido contratado en el hotel Mas Monzón tras superar con éxito el periodo de prácticas.

F.J.P. 27/12/2016

MONZÓN.- Juan Ayén, un montisonense de 31 años con síndrome de Down, ya es trabajador fijo del hotel Mas Monzón. Finalizado el periodo de prácticas de seis meses, el rendimiento y la actitud del joven han satisfecho a la empresa. En este tiempo, Juan se ha apoyado en Sara Poza, la preparadora laboral de la Asociación Down Huesca que le aleccionaba y, en momentos determinados, le ayudaba a comunicarse con sus compañeros. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

