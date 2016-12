Sociedad LOTERÍAS Vendidos en Huesca 10 cupones del gordo de la Once Cada uno de los agraciados ha obtenido un premio de 35.000 euros

D.A. 27/12/2016 / 13:08

HUESCA.- Un total de 10 cupones del gordo de la Once del lunes 26 de diciembre han sido venidos en la capital oscense. Los agraciados habían adquirido los boletos a Manuel Silva Míguez, que habitualmente tiene su puesto en el centro comercial Simply. A cada cupón le han correspondido 35.000 euros, por lo que en la ciudad han caído 350.000 euros.

