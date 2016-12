Huesca El PP propone una educación con tres ejes: libertad, calidad e igualdad Los populares exigen dotación suficiente para la concertada e impulsar la FP.

AGENCIAS 28/12/2016

Tweet

HUESCA.- La portavoz del Partido Popular en materia de Educación en las Cortes de Aragón, María José Ferrando, esbozó ayer las prioridades de los populares en esta materia de cara al presupuesto de 2017. Tras afear que el Gobierno PSOE-CHA "todavía no ha tenido a bien" traer el proyecto presupuestario a las Cortes y que, por tanto, no saben con qué dinero van a contar y cómo se va a poder distribuir, la diputada popular explicó las prioridades de su grupo. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.