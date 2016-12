Sociedad Un experimento va a buscar la Materia Oscura en Canfranc La UZ realiza el proyecto, que se llevará a cabo en el Laboratorio Subterráneo.

A.P. 28/12/2016

ZARAGOZA.- Un equipo de científicos de la Universidad de Zaragoza, encabezados por el físico Igor García Irastorza, buscará la Materia Oscura en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), con el nuevo experimento denominado TREX-DM. El proyecto se basa en un nuevo detector, que ha sido construido a lo largo de los últimos seis años en los laboratorios del equipo aragonés en la Facultad de Ciencias del campus, y que a lo largo del próximo año se trasladará e instalará en el laboratorio de Canfranc, junto con todo el montaje experimental asociado. Una vez instalado, el detector podría ser sensible a partículas de Materia Oscura de características no alcanzables hasta la fecha por ningún otro experimento. Esta actividad acaba de ser aprobada por el comité científico del LSC en su última reunión a principios de diciembre. Las previsiones son que los primeros datos podrían llegar a finales del 2017. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

