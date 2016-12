España PARTIDOS POLÍTICOS Pedro Sánchez: "Entre todos haremos posible la recuperación del PSOE" El ex secretario general agradece la confianza depositada en él por sus afines

EFE 28/12/2016 / 12:50

MADRID.- El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha expresado hoy su "gratitud inmensa por la confianza" que manifestaron ayer los 68 cargos públicos y orgánicos que le pidieron que se presente a las primarias, y les ha respondido que "entre todos" harán posible la "recuperación" del partido. "Gratitud inmensa por la confianza. Entre todos/as haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad como socialistas", escribe Sánchez en su cuenta de Twitter. El que fuera líder del PSOE hasta hace menos de tres meses ha respondido de esta forma al manifiesto en favor de su candidatura que consensuaron ayer sus cargos afines, mientras él mantiene la incógnita sobre su futuro, a la espera de que la gestora convoque el 39 Congreso Federal. Con esa incógnita y con sus escasas apariciones públicas desde su dimisión ha bromeado hoy el diputado 'sanchista' Odón Elorza, que ha utilizado una foto de archivo de Sánchez haciendo ejercicio matutino por el paseo de la Concha para alertar en Twitter de la "sorpresa" que había hoy en San Sebastián "ante la presencia vacacional" del ex secretario general "que muy temprano corría por la Concha". Pocas horas después, el diputado vasco ha confirmado que se trataba de una inocentada y de que la foto no era de hoy.

