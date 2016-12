España DEBATE CATALUÑA Coma quedará libre, después de que la Fiscalía sólo pida retirar su pasaporte Ha declarado que no reconoce a ningún tribunal "que no respete los derechos de los pueblos"

EUROPA PRESS 28/12/2016 / 13:15

Tweet

MADRID.- El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota sólo ha solicitado hoy la retirada del pasaporte del concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma, detenido por no responder a la citación del juez Ismael Moreno que le investiga por incitar a la sedición en un Pleno de su Ayuntamiento. Según ha informado su abogado, el también diputado de la CUP, Benet Salellas, Coma ha asegurado durante su declaración que no reconoce a ningún tribunal que "no respete los derechos políticos de los pueblos" pisoteados, a su entender, en esta causa. Esta ha sido la explicación ofrecida por el edil en respuesta a las preguntas del Ministerio Público sobre por qué decidió no comparecer cuando se le había citado el pasado 24 de octubre por el titular del Juzgado Central de Instrucción 2, Ismael Moreno. Tras la petición del Ministerio Público y a la espera de la decisión del juez, Coma quedará en libertad a la espera de que se celebre el juicio en su contra. El magistrado le atribuye un delito de incitación a la sedición por su intervención en un pleno de su ayuntamiento, en la apeló a la desobediencia de los tribunales españoles durante una moción de apoyo a la proclamación del Parlament de inicio de la 'desconexión' de Cataluña con el resto de España. Advirtió entonces de que, para hacer una tortilla, es necesario romper huevos. Durante su declaración de este miércoles, el fiscal se ha centrado especialmente en su desobediencia civil y en el significado de esta frase. "El fiscal le ha preguntado a Coma qué significaba tortilla, si la tortilla era el Estado o las leyes, y qué significaba romper los huevos, si era utilizar violencia o estrategia de ruptura", ha detallado Salellas. Coma ha mostrado su convencimiento de que la desobediencia civil es un instrumento útil para el cambio social y democrático y ha reivindicado su utilidad y su vigencia, ha concretado. El concejal de la CUP, que fue arrestado este martes, ha sido trasladado este miércoles a la Audiencia Nacional para prestar esta declaración: "El Estado español me detiene. Aprovechemos todo lo que nos une para plantarle cara colectivamente. Un abrazo a todos, de todo corazón", señaló en un apunte en Twitter recogido por Europa Press tras su detención. Además de llamar a la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, el edil realizó unos pronunciamientos a favor de la independencia que, para el fiscal, "en modo alguno pueden calificarse como espontáneos o individuales" y que cumplen los requisitos del delito de sedición. El concejal pronunció su soflama en tono muy exaltado, según la información policial: llamaba a desobedecer sentencia del tribunal de garantías que, días antes, había declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del Parlament sobre el inicio del proceso de ruptura con España.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.