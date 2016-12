España PARTIDOS POLÍTICOS Pablo Iglesias se disculpa por la guerra interna con Íñigo Errejón Pide perdón en un vídeo por "la vergüenza" que, dice, les hace pasar

EFE 28/12/2016 / 13:21

MADRID.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido hoy perdón a las bases por la guerra interna con los errejonistas, en un vídeo en el que llama a "parar esa espiral de torpeza" y a recuperar la unidad en nombre de la "dignidad" de los que siguen desde abajo confiando en su proyecto. Iglesias responde con este vídeo a un audio que, según explica, le ha enviado Teresa Torres, "la abuela de Podemos", de 76 años, en el que dice no comprender el "lío" que se traen y su división interna "con tanto problema como tenemos en este país". "A todos los que confiasteis en nosotros como Teresa, perdonadme, sé que os estamos avergonzando", se disculpa el líder de Podemos en la carta dirigida a los inscritos de su partido que lee durante el vídeo. En ella menciona, entre otros muchos, "a todos los que os ilusionasteis y pensasteis que éramos diferentes y ahora lo dudáis", "a todos los que nos defendisteis en cada discusión en el trabajo o en familia", a los que nos llegabais a fin de mes y aun así donasteis 50 o 100 euros para que hiciéramos campaña sin pedir dinero a los bancos y ahora nos veis así". También, "a los que estáis lejos de España y os organizasteis para votar como fuera", "a los que cada día os dejáis horas militando en defensa de la sanidad y la educación mientras veis a diputados de Podemos tirarse los trastos a la cabeza" y "a los que por primera vez sentisteis que alguien decía las cosas como son y ahora nos veis criticarnos entre nosotros". "Perdonadme por haceros pasar esta vergüenza", repite una y otra vez en su vídeo, difundido por las redes sociales, en el que defiende que la "dignidad" de esas personas y la del proyecto político de Podemos "está por encima de cualquier posición política". Por eso, pide a los compañeros que salieron a defenderle "con la mejor intención" y que quisieron "responder a las acusaciones de otros compañeros" que "dejen de hacerlo" y les advierte: "si los medios y las redes siguen siendo el escenario donde lavemos nuestros trapos sucios destruiremos Podemos". "Esto no va de callarse, sino de contenerse y de respetar a los que nos han traído hasta aquí", añade, al tiempo que avisa de que "sería humillante que lo que no lograron los poderosos lo hiciéramos nosotros". Tras constatar que en Podemos hay diferencias estratégicas sobre cómo afrontar su futuro, Iglesias se compromete a esforzarse por "llegar a acuerdos" y señala que, si no lo consigue "del todo" y "hay que elegir entre diferentes proyectos", intentará que "después sigamos caminando junto y unidos". "Podemos nació para cambiar las cosas y no para mirarse el ombligo, estoy convencido de que aún podemos rectificar y de que aún podemos hacerlo bien", termina Iglesias su discurso.

