Los sindicatos creen que la provincia despide el año 2016 con un mercado laboral débil

HUESCA.- Los sindicatos CC.OO. y UGT sostienen que la provincia de Huesca despide al año 2016 con un mercado laboral débil, con una escasa recuperación y casi 11.000 personas en el paro. Además, ha advertido del desigual reparto de la riqueza. Para la máxima responsable de UGT en Huesca, Rosa Serrano, en Huesca la precariedad y la temporalidad se han adueñado del mercado laboral. "Sólo el 5 por ciento de los contratos que se realizan son indefinidos y a tiempo completo y 9 de cada 10 siguen siendo temporales y la tasa de temporalidad cada vez es mayor", ha observado. Ha insistido en la necesidad de revertir la devaluación salarial de los trabajadores y de que se equipare el reparto de la riqueza. "Hay que insistir en la necesidad de revertir la devaluación salarial que todos los trabajadores han sufrido y hay un desequilibrio en el reparto de la riqueza, ahora ese reparto beneficia claramente a la renta de capital en una proporción de casi el 52 por ciento frente al 48 por ciento que viene de las rentas del trabajo", ha apuntado. Por su parte, la responsable de CC.OO. en Huesca, Begoña Pérez, ha dicho que el año 2016 no ha supuesto la salida de la crisis ni la recuperación de los derechos perdidos. "Para la mayoría de las personas que vivimos en la provincia de Huesca y que somos clase trabajadora la verdad es que no ha supuesto ni la salida de la crisis, ni la recuperación de derechos laborales y sociales, ni ninguna mejora que pudiéramos decir que hay algo que celebrar". Al tratarse de una provincia de servicios y agrícola, estos son los sectores en los que más incide el desempleo en Huesca, según ha destacado Pérez.



