El Gobierno de Aragón no registrará el Presupuesto si no tiene garantías

El Gobierno de Aragón no llevará a las Cortes los presupuestos de 2017 si no tiene garantizado que se puede iniciar su tramitación parlamentaria y prevé entregar la semana que viene a Podemos un documento con las líneas generales y el anclaje de las cinco propuestas de la formación morada. EFE/E.P. 28/12/2016 / 15:19

ZARAGOZA.- El Gobierno de Aragón insiste así en que la abstención que plantea Podemos no garantiza su tramitación y en que es necesario su apoyo inicial. Hoy la portavoz de Podemos en las Cortes, Maru Díaz, ha asegurado que el "silencio" del Gobierno de Javier Lambán a las cinco propuestas que plantearon para abstenerse en la tramitación de los presupuestos pone en cuestión sus declaraciones en las que decía que "solo sacaría el presupuesto con Podemos". En respuesta a Díaz, el Ejecutivo asegura que está analizando y estudiando sus cinco propuestas y, como ya anunció el presidente en su respuesta en las Cortes al líder de Podemos Aragón, Pablo Echenique, su inclusión en el proyecto de ley no tendrá otra limitación a la hora de plasmarlos que las disponibilidades presupuestarias, las cuestiones competenciales que puedan derivar y que normativamente se puedan llevar a cabo.



