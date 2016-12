Mundo CONFLICTO ARMADO Turquía y Rusia acuerdan un plan de alto el fuego para toda Siria Los rebeldes niegan el acuerdo y aseguran que el régimen quiere excluir las zonas rurales

Los Gobiernos de Turquía y Rusia han preparado un acuerdo para imponer un alto el fuego en toda Siria a partir de la medianoche del miércoles al jueves, a la espera de que el régimen y los rebeldes se pronuncien sobre el pacto. REUTERS/E.P. 28/12/2016 / 18:32

ANKARA/BEIRUT.- El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha confirmado el plan de alto el fuego pero también ha hecho hincapié en que considera "imposible" que el presidente sirio, Bashar al Assad, forme parte de la transición hacia la paz porque la oposición no lo aceptará. Las declaraciones del jefe de la diplomacia parecen apuntar hacia un avance en las conversaciones para poner fin a la guerra en Siria aunque la insistencia en pedir la salida de Al Assad no facilita el desarrollo de las negociaciones con Rusia, su principal valedor. Rusia, Irán y Turquía aseguraron la semana pasada que están dispuestas a impulsar un proceso de paz tras unas conversaciones en Moscú en la que aprobaron una declaración conjunta con los principios que se comprometían a respetar, incluido el de que la prioridad debe ser acabar con los grupos terroristas. "Hay dos textos preparados para una solución en Siria. Uno es sobre una resolución política y otro sobre un alto el fuego. Pueden ponerse en marcha en cualquier momento", ha afirmado Cavusoglu, en declaraciones a la prensa durante la ceremonia de entrega de unos premios en el palacio presidencial en Ankara. El jefe de la diplomacia turca ha subrayado que nunca la oposición siria nunca apoyará la continuidad de Al Assad en el poder. "El mundo entero sabe que no es posible que haya una transición política con Al Assad y también sabemos que es imposible que estas personas se unan en torno a Al Assad", ha explicado La agencia de noticias turca Anatolia ha informado este miércoles de que los Gobiernos de Rusia y de Turquía han acordado una propuesta para imponer un alto el fuego desde la medianoche del miércoles al jueves, un cese de hostilidades que se aplicaría en las zonas en las que combaten el régimen y los rebeldes pero que no afectaría a los grupos terroristas, contra los que se seguirá actuando. Un responsable rebelde sirio ha dicho que las reuniones entre Ankara y los sublevados continuarán durante esta semana pero no ha podido confirmar si se ha alcanzado un acuerdo definitivo sobre el alto el fuego. Este responsable de los sublevados ha dicho que el principal escollo en las negociaciones con Turquía es que Rusia quiere excluir las zonas rurales de Damasco del alto el fuego y los rebeldes se niegan a aceptarlo. Otro rebelde ha explicado a Reuters que no hay acuerdo todavía entre las facciones de sublevados. "Los detalles del alto el fuego todavía tienen que ser presentados a las facciones y no hay un acuerdo por el momento", ha señalado. De acuerdo con el plan pactado, Turquía y Rusia trabajarán para que entre en vigor el alto el fuego en la medianoche del miércoles al jueves. El cese de hostilidades no se aplicará a los grupos terroristas. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el viernes pasado que Rusia y Turquía habían aceptado una propuesta para que los representantes del régimen sirio y de la oposición se reunieran en la capital de Kazajistán, Astaná. Siria lleva sufriendo la guerra desde hace más cinco años, cuando el régimen que preside Bashar al Assad decidió reprimir con violencia las manifestaciones prodemocracia que surgieron en el contexto de las primaveras árabes.

