Sociedad “Conozco a algunos de los que lo compraron, y les hacía falta” Manuel Silva vende diez cupones de la Once premiados con 350.000 euros

Manuel Silva Míguez repartió el pasado lunes 350.000 euros en Huesca con diez cupones del número 48306, agraciados con el premio gordo del sorteo de la Once, correspondiendo a cada uno de los afortunados 35.000 euros. El vendedor, que normalmente realiza su trabajo en el Hipermercado Simply de la capital oscense y en días festivos en los que le toca trabajar en la caseta de la Once de la plaza San Orencio, no puede estar más contento por los miles de euros que ha repartido. S.D. 28/12/2016 / 21:16

