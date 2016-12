Sociedad I CONCURSO DE RELATOS CORTOS ASOCIACIÓN DE HIPOACÚSICOS DE HUESCA Un joven sordociego sevillano se impone en la primera edición El texto de José Miguel Suárez Madrid fue valorado por su alta calidad literaria. El director de la Once en Huesca recogió ayer el premio en su nombre.

El sevillano sordociego José Miguel Suárez Madrid, natural de Osuna, ha resultado ganador de la primera edición del Concurso de Relatos Cortos "Asociación de Hipoacúsicos de Huesca". El texto Amores telefónicos le ha hecho acreedor de un premio de 1.000 euros, que ayer recogió en su nombre el director de la Agencia Administrativa de la Once en Huesca, Ricardo Espiérrez. MYRIAM MARTÍNEZ 29/12/2016

