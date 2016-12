Comarcas ALTO ARAGÓN - NIEVE Aramón despedirá el año con 168 kilómetros esquiables Este fin de semana no faltarán los actos de despedida del año

EUROPA PRESS 29/12/2016 / 12:29

HUESCA.- Las estaciones del Grupo Aramón despedirán el año 2016 con un total de 168 kilómetros esquiables. Las pistas del grupo de la nieve se preparan para un fin de semana en el que no faltarán las celebraciones para recibir el 2017 por todo lo alto, con campadas, fiestas y descensos de antorchas. Cerler mantiene para el fin de semana los 64 kilómetros en 55 pistas. Abrirá un total de 17 remontes y los espesores en la estación del valle de Benasque continúan superando el metro y medio. Se alcanzan los 160 centímetros en las cotas más altas y la calidad de la nieve es polvo. En la estación de Formigal-Panticosa, la oferta llega a los 80 kilómetros que suman 79 pistas; se abrirán 33 remontes; los espesores oscilan entre los 5 y los 75 centímetros y la calidad de la nieve es polvo-dura. Por su parte, Javalambre mantiene su apertura del cien por cien con 15,1 kilómetros, 18 pistas y 8 remontes. Los espesores, entre los 20 y 50 centímetros de nieve polvo-dura. Y Valdelinares pondrá a disposición de sus clientes 11 remontes y 9 pistas que suman 8,9 kilómetros. Los espesores, entre los 20 y 60 centímetros y la calidad de la nieve, polvo-dura. Además, este fin de semana, las estaciones de Aramón celebran la despedida de 2016 por todo lo alto. Javalambre organiza 'campanadas de altura', a partir de las 12.00 horas con una fiesta amenizada por un DJ en la renovada cabaña de Portillo. UVAS POR ADELANTADO En la estación de Cerler también habrá uvas por adelantado, a partir de las 17.00 horas en la cafetería de Remáscaro, a pie de pistas y con la mejor música; mientras que en Formigal-Panticosa habrá campanadas desde las 12.00 horas, coincidiendo con la entrada del nuevo año en los países del Pacífico y se repetirán cada ahora. En esta estación, como ya es tradición, se celebrará la llegada del Año Nuevo durante todo el día. Primero en pistas, en la terraza de Izas a partir de las 12.00, y tras el cierre de la estación,en el local après-ski de Marchica. Por la noche, la fiesta se trasladará a la sala Tralalá. Asimismo, en la estación del valle de Tena se retoma el descenso de antorchas, un momento único en el que los clientes podrán participar formando parte de esa gran serpiente de fuego.

