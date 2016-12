Sociedad SORTEOS Los compradores de lotería del Niño en internet gastarán 46 euros de media La aquisisción se suele realizarse los dos días antes del sorteo

EFE 29/12/2016

MADRID.- Los jugadores que compran lotería del Niño en internet gastarán de media 46 euros, según datos provisionales de un estudio de Ventura24.es, web de venta de números para los sorteos del Estado. El perfil medio del comprador de esta lotería en la red es el de un varón de entre 30 y 49 años que invertirá este año un euro menos que en 2015. El 69 % son hombres, con un gasto de 48 euros por persona, frente a un 31 % de mujeres (un incremento de cuatro puntos porcentuales desde 2010), que dedican 42 euros. Por edades, el 56 % de los compradores por internet tienen entre 30 y 49 años, si bien son los mayores de 60 años los que más dinero dedican a este sorteo, 54 euros de media. No obstante, el 40 % de la compra de la lotería del Niño suele realizarse los dos días antes del sorteo, el 6 de enero, por lo que aún no se puede hablar de datos definitivos. Año tras año, la venta de décimos del sorteo del Niño tiene mayor relevancia entre extranjeros. Ha aumentado un 10 % en comparación con 2015, con mexicanos, alemanes y suizos a la cabeza en las compras por internet. Melilla encabeza el gasto por persona (52 euros de media), seguida por Galicia (50), Castilla y León y Ceuta (49) y País Vasco (46). Por el contrario, las autonomías que menos invierten en este sorteo son La Rioja (41 euros), Cantabria (42) y Andalucía y Baleares (43). Del todas las ventas, las autonomías donde más décimos se han comprado son Madrid (el 21 % del total), Cataluña (20 %), Andalucía (13 %) y Comunidad Valenciana (9 %).



