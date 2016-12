Una situación que "condiciona el ritmo de la Comunidad autónoma"

EUROPA PRESS 29/12/2016 / 15:42

ZARAGOZA.- La presidenta del PP-Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha criticado que el Gobierno de Aragón, presidido por el socialista Javier Lambán, "va al ralentí y condiciona el ritmo de la Comunidad autónoma, que también va al ralentí". Rudi ha mostrado su preocupación por esta situación que supondrá, "como ya se puede comprobar, que se prorrogará el presupuesto de 2016 con el consiguiente perjuicio para los aragoneses" al argumentar que durante este año "se ha visto que no han dado solución" porque desde los aprobado en enero hasta lo ejecutado "ha habido diferencias sensibles". Su impresión es que los presupuestos de 2016 aprobados el pasado mes de enero eran "para salir del paso, pero en 12 meses se ha tenido que rectificar permanentemente y además el PP ha tenido que salir en auxilio" del Gobierno de Aragón. Tras dejar claro que la responsabilidad de dotar de un presupuesto a la Comunidad autónoma es de Lambán le ha apremiado a buscar una mayoría que le permita sacar adelante los presupuestos y que no sean los ciudadanos los perjudicados". Ante el ofrecimiento que en su día hizo el PP a Lambán para apoyar los presupuestos de 2017, Rudi ha aseverado que "no hay y no ha habido conversaciones" para subrayado que si no salen adelante los presupuestos "toda la responsabilidad será del Gobierno de Aragón, y será un Gobierno inútil para solucionar los problemas de los aragoneses". Sobre la posibilidad de que el PP presente un moción de censura ha recordado que tendrían que ofrecer un candidato alternativo "y no se si tendríamos apoyos suficientes. Sería un esfuerzo inútil, que conduce solo a la melancolía", ha sentenciado. PRIORIDADES DEL PP En esta línea ha avanzado que el PP dejará pasar las primeras semanas de enero y si el Gobierno de Aragón "no cuantifica su modelo político para 2017, que es lo que contiene un presupuesto" entonces los populares presentarán sus prioridades de ingresos y gastos. La educación, la sanidad y los servicios sociales al ser los pilares sobre los que asienta el Estado del bienestar serán los ejes sobre los que pivotarán las prioridades del PP para el 2017. "Ahí pondremos el foco y también en la política de ayudas a las familias", ha abundado la senadora popular. Asimismo, ha adelantado que la propuesta presupuestaria del PP se fijará en el "fomento de la economía productiva porque se han olvidado los incentivos a estos sectores" entre los que ha incluido el sector primario y la I+D+i porque "las inversiones han caído estrepitosamente en 2016", ha concluido. "Nos preocupa la ralentización de la economía aragonesa" ha dicho Rudi para apuntar que los datos económicos en los que Aragón estaba por encima de la media española "se ha ralentizado por las políticas del Gobierno de Aragón y eso perjudica a la sociedad aragonesa", ha remachado. A colación ha avanzado que este viernes solicitarán habilitar el mes de enero en las Cortes de Aragón al opinar que después de la festividad de Reyes "estaríamos encantados de que comience la actividad parlamentaria". De esta forma se podrían abordar asuntos como la ponencia sobre distribución de competencias en el ámbito local que está impulsada por el PP y "es urgente que comience a trabajar" al igual que las comisiones de estudio sobre el acoso escolar, también a petición del PP, y la de violencia de género, ya que "sobre ambas hay un debate en la sociedad", ha observado.