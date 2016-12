Aragón COMUNICACIONES CARRETERAS De la Serna asegura que el Gobierno buscará financiación en Europa para el Canfranc El ministro de Fomento se reunía con el presidente de Aragón sin noticias sobre la Travesía Central Pirenaica

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunciaba este jueves en una visita a Zaragoza que el Gobierno buscará una alianza con Francia para lograr financiación con destino a la reapertura del Canfranc. En su reunión con Javier Lambán han hablado del corredor Cantábrico-Mediterráneo a través de Zaragoza y Teruel. No hay noticias de la Travesía Central Pirenaica, excluida de la agenda. que el tramo Gallur-Mallén del desdoblamiento de la N-232 se adjudicará a principios de 2017, si es posible en enero, y que el proyecto del trazado de El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro estará listo en verano para tramitar la licitación e intentar iniciar las obras el año que viene. EFE 29/12/2016 / 17:48

ZARAGOZA.- Este es uno de los compromisos que el ministro ha trasladado en una reunión en Zaragoza al presidente de Aragón, Javier Lambán, quien ha calificado el encuentro de positivo y cordial y ha valorado que haya partido del propio ministro, a su juicio un buen síntoma de que las cosas entre su ejecutivo y el ministerio pueden ir bien en los próximos años. El ministro ha asegurado que hay una coincidencia "casi absoluta" con el Gobierno de Aragón respecto a las actuaciones y ha destacado que el ministerio hace suya la prioridad sobre la necesidad de desdoblar la N-232 y de agilizar los plazos. En concreto de las obras del tramo Figueruelas-Gallur para que esté lo antes posible partiendo de un escenario final para abril de 2019, ha dicho el ministro, quien ha avanzado además que el Gobierno intentará adjudicar el tramo Gallur-Mallén el próximo mes de enero para que los trabajos comiencen cuanto antes. Ha apuntado que la previsión para la conclusión de estas dos actuaciones se situaba hasta ahora en el verano de 2021 pero la disposición es poder acortar ese plazo "sustancialmente" para comienzos de 2020 e incluso antes. Ha destacado también que se van a agilizar todos los trámites del tramo El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro para que a principios del año que viene salga a información pública el proyecto de trazado a efectos expropiatorios y para resolver la finalización del proyecto de construcción para el verano y poder iniciar así los pasos para su licitación e intentar iniciar las obras el año que viene. El ministro ha precisado, respecto a las inversiones, que en estos momentos hay 128 millones de euros en ejecución a los que se van incorporar los 82 de tramo Gallur-Mallén de un eje que globalmente supera los 500 millones de euros. En la reunión también se han tratado las actuaciones pendientes en ferrocarril, y en ese sentido, De la Serna ha manifestado que la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto es "estratégica" para el Gobierno para reforzar el transporte de mercancías con los puertos y para Zaragoza y su entorno como áreas logísticas, y así ha recordado la inversión prevista por la Autoridad Portuaria de Valencia en el trazado -50 millones de euros- a la que se suman otros 40 para empezar a mejorar la línea con Zaragoza. Ha concretado que las mejoras, aproximadamente en un 25 %, irán para la colocación de apartaderos de 750 metros de longitud para favorecer el tránsito de las mercancías. El ministro ha indicado, respecto a las limitaciones de velocidad de este eje, que el Gobierno va a iniciar ya los trabajos de un proyecto integral Zaragoza-Sagunto de renovación de toda la línea que será "realista" y se pueda hacer rápido, y que se presentará tanto al gobierno de Aragón como al valenciano. Un proyecto de características similares es también lo que se pretende respecto a la conexión ferroviaria entre Huesca-Canfranc para que esta línea sea competitiva, ha dicho el ministro, quien ha explicado que está pendiente de cerrar una reunión en enero con su homólogo francés para preparar la Cumbre Hispano-Francesa que se celebrará a comienzos de 2017, y la intención es que la reapertura del Canfranc sea uno de los asuntos de la agenda. El objetivo, ha señalado, es presentar un documento a comienzos de febrero para intentar conseguir financiación europea y que previamente haya una reunión con los gobiernos de Aragón y de la región francesa de Aquitania. Lambán, por su parte, ha explicado que en la reunión se han analizado las cuestiones más acuciantes para Aragón, especialmente el desdoblamiento de la N-232, precisamente un día después de que alcaldes de los municipios de Zaragoza y Teruel afectados por esta vía reclamaran al presidente que pidiera al ministro que se incluya en los presupuestos de 2017 el comienzo de las obras. El presidente ha valorado como "una excelente noticia" los compromisos del ministro respecto a la N-232 y también respecto al plan integral de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto y su predisposición a avanzar en la reapertura del Canfranc, con una hoja de ruta hasta la presentación de un documento a la Comisión Europea el 7 de febrero para obtener financiación europea. Así, ha dado al ministro un voto de confianza tras comentar que le ha regalado una reproducción de la Fuente de los Incrédulos, un monumento que erigió Ramón Pignatelli en 1786 cuando terminó las obras del canal que lleva su nombre, porque lo razonable es tener un cierto grado de escepticismo sobre las pretensiones del Gobierno central respecto a Aragón dados los antecedentes. El ministro ha recogido el regalo como un "préstamo" porque espera regresar a Zaragoza con la base de hechos y realidades y "no a comerme -ha subrayado- las palabras que diga en el día de hoy".





