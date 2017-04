Este miércoles 19 de abril comienza el proceso de escolarización

En Huesca, según el dato del censo, se calcula que habrá 92 niños menos. La comisión de garantías fijará las vacantes y ratios, pero no se esperan cambios.

Las familias que tengan que escolarizar a sus hijos por primera vez o quieran cambiar de centro podrán presentar sus solicitudes en los centros interesados entre el 19 y 26 de abril, ambos inclusive. Por el momento no se conoce el número de vacantes en los centros de la ciudad pero, en principio, no se prevén cambios y habrá las mismas vacantes que el año pasado. J. ARNAL . 18/04/2017

