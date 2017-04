Deportes BALONCESTO - LEB ORO Enorme paso del Peñas a la salvación al vencer en Logroño (53-73) Gran victoria del Magia Huesca y la Marcha Verde

Magia Huesca dio un paso de gigante hacia la salvación ganando a su principal rival directo, el Calzados Robusta de Logroño y, además, apuntándose el basketaverage particular entre ambos. JULIO GONZÁLEZ/ÁREA 11 03/04/2017

HUESCA.- Objetivo cumplido y con creces: victoria y "basketaverage". El Magia Huesca rompió a un Calzados Robusta endeble en defensa y caótico en ataque, incapaz de igualar el ritmo y el empeño oscense. El 53-73 acerca bastante a la salvación a los peñistas, cuyos más de trescientos seguidores desplazados a Logroño contribuyeron a la gesta y acabaron felices. El Calzados Robusta quería hacer daño por dentro con Kupsas, para después aprovechar los supuestos espacios de los exteriores. Pero Magia Huesca iba con la lección aprendida y dejó poca movilidad a Galarreta, Bonifant y Pressley. El equipo visitante intentaba combinar también el dentro y fuera. Simovic y Fontet atraían y Gantt y, sobre todo, Gintvainis, lanzaban a los suyos desde la línea de tres (8-13). El Calzados Robusta hallaba la luz con Garrido y Galarreta, mientras que Kupsas se sentaba por faltas. Con idas y venidas, aciertos y fallos, el Magia Huesca mandaba con cierta comodidad 15-20 al término de los primeros diez minutos. Arenas fue moviendo sus piezas poco a poco y con continuidad. Los ataques riojanos se atascaron ante la buena defensa riva, su mal lanzamiento exterior y decisiones poco acertadas. Un 15-24 llevó al tiempo muerto de Antonio Pérez. El Robusta no anotó hasta los cuatro minutos, pero el Magia también se había enquistado con algunos errores. Garrido, con un triple, despertaba y animaba a sus compañeros. Y el partido se igualaba según se acercaba el descanso (24-27), al que se llegaría con 26-30 y la sensación de que el Peñas podía haberse ido con más renta. La tercera de Kupsas ?lastrado por las personales sólo actuó los 6 primeros minutos del partido-, a los 20 segundos de la reanudación, era un acicate para Magia Huesca. Un triple de Simovic ponía un 29-35, pero al Peñas seguía faltándole un poco de continuidad atacante y Pressley y Galarreta mantenían vivos a los riojanos. Dos tiros libres de Simovic y una canasta de Gintvainis provocaron el 33-41, que forzaba un nuevo tiempo muerto local. Llegó la luz anotadora en ambos conjuntos. 5 puntos de Norris parecían neutralizar el desaguisado que hizo Simovic con los mismos puntos, 38-46. Pero dos triples de Gantt y Gintvainis dejaban un 42-52 con sólo diez minutos por delante. Kupsas volvía a salir y a cometer la cuarta, esta vez en ataque, a los 19 segundos. Norris acercaba a los suyos, pero un parcial de 0-8 guiado por Portález -5 puntos seguidos- y un triple de Pablo Pérez colocaban un 45-60 difícil de remontar. El Calzados Robusta no pensaba en la victoria, buscaba evitar que su oponente se llevara el "basketaveraje" -75-84 en Huesca-. Pero los intentos de Antonio Pérez fueron infructuosos porque su ataque fue un caos, con Kupsas ausente, con Pressley fuera por codazo y con una defensa inconsistente y frágil. El parcial iba en aumento hasta el 0-13. Bulic aparecía para deslumbrar con varias acciones individuales y ampliar la diferencia hasta superar los veinte puntos de ventaja, 49-71. El Calzados Robusta deambulaba por la pista, cuestión que contrastaba con un Magia Huesca que brillaba para superar el ´basketaverage´, insuflar una confianza brutal para encarar la recta final de la temporada y maravillar con el 53-73 final. l

