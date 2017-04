España SUCESO Hallan a una mujer muerta con signos de violencia en una vivienda de Sevilla No se descarta por el momento ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

EFE 03/04/2017 / 11:28

SEVILLA.- Una mujer de unos 40 años ha sido hallada muerta hoy con signos de violencia en una vivienda del barrio de Los Pajaritos, en la capital de Sevilla, según han informado a Efe fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

El suceso se ha producido poco antes de las 10.00 horas en una vivienda de la calle Perdiz de este barrio sevillano y la Policía no descarta por el momento ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. La mujer ha aparecido muerta con signos de violencia, al parecer con alguna puñalada, han señalado las fuentes.

