Huesca ENSEÑANZA Colegios, sindicatos y padres se movilizan este martes en Aragón contra la agresión "sin precedentes" a la escuela concertada Habrá presencia de centros de la provincia de Huesca en la manifestación de Zaragoza

Las organizaciones Escuelas Católicas de Aragón, la Federación cristiana de asociaciones de padres y madres de alumnos (FECAPARAGÓN), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE-Aragón), la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE-Aragón) y la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (USO) han convocado este martes una movilización para expresar su rechazo a la agresión "sin precedentes" que está sufriendo la escuela concertada en esta Comunidad autónoma. La manifestación de este martes se desarrollará bajo los lemas 'Libertad', 'No al cierre de la concertada', la 'Educación se elige' y 'Libertad de educación', entre otros, según ha precisado Miguel Mella, al agregar que a la movilización asistirán también representantes de los centros concertados de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. EUROPA PRESS 03/04/2017 / 13:38

Tweet

HUESCA.- La manifestación se desarrollará este martes, 4 de abril, a las 18.30 horas en la plaza Paraíso de Zaragoza, con el objetivo de defender la libertad de elección de centro educativo y por el mantenimiento de las aulas concertadas en Aragón en el próximo proceso de renovación de conciertos. Así lo han explicado este lunes en rueda de prensa los representantes de la Federación de Educación y Gestión de Aragón, José Luis Sampériz, de FECAPARAGÓN, Teresa Escorsa, de FSIE-Aragón, Miguel Mella, de CECE-Aragón, José María Marín, y de USO-Aragón, Miguel Ángel González, quienes han advertido de que, ante esta agresión, la escuela concertada se reserva "el ejercicio de todas las medidas legales oportunas en defensa de sus derechos". José Luis Sampériz ha detallado que la enseñanza concertada representa en Aragón a más de 5.000 trabajadores y 50.000 alumnos, lamentando el acuerdo presupuestario alcanzado entre PSOE y Podemos que implicaría el cierre de hasta 28 aulas de la concertada en esta Comunidad. Teresa Escorsa ha manifestado que con los datos de escolarización del curso actual "no existe ninguna razón objetiva" para no renovar los conciertos en el primer curso de Infantil "en el mismo número que actualmente está vigente", señalando que la propuesta de cerrar las aulas, de forma previa al proceso de admisión de alumnos, responde a criterios "estrictamente políticos, contrarios a la legalidad y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo". En este mismo sentido, ha lamentado que esta propuesta de no renovar aulas es "una agresión sin precedentes en la Comunidad a la escuela concertada" y, ante esta situación, los centros se reservan el derecho de ejercer "todas las medidas legales" que estimen oportunas. COMPLEMENTARIA Estas organizaciones sostienen que la escuela concertada es "complementaria" de la enseñanza pública, "no subsidiaria", y por este motivo exigen al Gobierno aragonés "el respeto del marco constitucional de libertad de enseñanza y de complementariedad de las dos redes, porque los derechos de las familias son los mismos, con independencia de que opten por una u otra red". Al respecto, han recalcado que los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, tal y como se refleja en el artículo 28 de la Constitución española, y esa elección "corresponde únicamente a ellos, no a los poderes públicos" que deben respetar la demanda de las familias a la hora de programar y planificar los centros. "Sin la escuela concertada los ciudadanos solamente contarían con un modelo único educativo y sin opción no hay posibilidad de elección", ha sostenido Escorsa, al asegurar que la concertada apuesta por una escuela "inclusiva, de libre acceso, siguiendo la misma normativa de admisión de alumnos que los centros públicos" y realizando su labor educativa y social, con todos sus alumnos y en especial con aquellos que tienen necesidades educativas especiales, "con una evidente insuficiencia de medios". De esta forma, estas organizaciones han apuntado que la escuela concertada cumple "una función social y es pieza clave en el engranaje de una sociedad democrática y plural, que salvaguarda la libertad de elección de sus ciudadanos" y que beneficia "a todos, padres, alumnos y al conjunto de la sociedad". Por todo ello, no renovar los conciertos en los centros que cuentan con demanda de las familias "constituye una agresión contra la libertad de elección de centro y, por tanto, contra los más elementales principios de libertad y pluralismo en una sociedad democrática". ALEGACIONES José Luis Sampériz ha detallado que este miércoles, día 5, se reunirá la comisión de conciertos y en este encuentro "esperamos que nos den el nombre de los centros afectados", dado que de forma oficial hasta ahora solo conocen el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos que implicaría el cierre de hasta 28 aulas. Una vez que se informe de qué aulas son las afectadas por la no renovación del concierto los centros tendrán un plazo de diez días para presentar alegaciones. Aunque Sampériz no ha querido adelantar qué otras acciones podrían emprender estos colegios, ha aclarado que en caso de interponer medidas legales tendría que ser decisión de cada centro. Sampériz ha admitido que la relación con la administración autonómica "es buena, tenemos conversaciones con ellos, pero no hemos podido llegar a ningún acuerdo en este sentido", ha señalado, para explicar que desde estas organizaciones "queremos huir de la ideología" y critican el acuerdo porque hasta ahora la decisión de cerrar aulas se basaba en la demanda, no en criterios políticos. Al respecto, ha rechazado que se use a la enseñanza concertada "como moneda de cambio" en una negociación política, algo "dantesco" y "sorprendente" dado que en la Comunidad "nunca ha habido problemas entre la escuela pública y la concertada". "HUIMOS DE LA CONFRONTACIÓN" Con esta movilización, de hecho, "no buscamos la confrontación con la pública, todo lo contrario, huimos de la guerra en la que se nos quiere meter", para reclamar que se busquen soluciones "desde el sentido común", dado que la situación está generando inquietud en los padres ante este proceso de renovación de los conciertos que debería haberse realizado en febrero y no cuando va a comenzar el proceso de escolarización. Asimismo, Sampériz ha negado que la escuela concertada discrimine a los alumnos, al alegar que el área de Inspección del servicio de educación dispone de los datos de estudiantes con dificultades especiales que se atienden en estas clases. Por su parte, José María Marín (CECE-Aragón) ha apuntado que "todo está siendo provocado por razones exclusivamente políticas que nada tienen que ver ni con la enseñanza pública, ni con la concertada, ni con los alumnos", lo que ha obligado a estas organizaciones a convocar esta movilización "para decir que esto no puede ser". También Miguel Ángel González (USO) ha coincidido en resaltar que no se trata de confrontar ambos modelos, sino de garantizar su complementariedad "que está recogida en la ley", apostillado que "a más complementariedad, mayor calidad educativa".



Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.