Balonmano Huesca pedirá la organización del Sector Nacional Juvenil

El presidente de Bada Huesca, Pachi Giné, ha anunciado hoy que el club va a pedir organizar el sector del Campeonato de España Juvenil masculino, después de que el Lasaosa Huesca lograra durante el fin de semana ganar el Campeonato de Aragón y con ello conseguir plaza. Además, el mandatario del club descartó de manera tajante que el club vaya a pedir organizar la Final a Ocho de la Copa del Rey, para la que está clasificado Bada Huesca. ALFONSO HERRÁN 03/04/2017 / 13:53

HUESCA.- El Balonmano Huesca logró el pasado fin de semana un hito histórico con la victoria de su equipo juvenil en el Campeonato de Aragón, en Zaragoza y ante tres equipos de la capital aragonesa. Es la primera vez en los 22 años del club que esto ocurre y por ello el club quiere apoyar al máximo a este equipo tras su hazaña. De este modo, el presidente del club, Pachi Giné, ha anunciado este lunes en un acto promocional que el club pedirá ser la sede de la primera fase Campeonato de España Juvenil, que enfrentará a los canteranos oscenses con otros tres equipos de regiones cercanas en busca de la fase final. Giné aseguraba que el club hará este esfuerzo, algo que no va a poder repetir con la sede de la Copa del Rey de balonmano, para la que está clasificado el primer equipo, debido al coste de la organización y la falta de apoyos en este sentido con que cuenta la entidad. El club ha presentado el patrocinio personal del central Eloy Félez, Agua Monte Pinos.

