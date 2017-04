Mundo ATAQUE TERRORISTA Al menos once muertos en una explosión en el metro de San Petersburgo Las cámaras de vigilancia han captado la imagen del presunto autor de los hechos.

EFE 03/04/2017 / 15:02

MOSCÚ.- Once personas han muerto y otras 45 han resultado heridas como consecuencia de la explosión registrada este lunes en el interior de un tren del metro de San Petersburgo, según un nuevo balance divulgado por los investigadores a última hora del día y recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik. Alrededor de las 14.40 (hora local), una bomba ha estallado entre las estaciones de Sennaya Ploshchad y el Instituto Tecnológico. Las fuerzas de seguridad han localizado y neutralizado un segundo artefacto en la estación de metro Ploshad Vosstania. Las cámaras de vigilancia del metro de San Petersburgo han captado imágenes de la persona que presuntamente ha colocado el artefacto que ha estallado. De acuerdo con Interfax, la bomba estaba dentro de un maletín que habría sido dejado en el vagón por el "organizador del ataque". Algunos medios han distribuido una imagen que presuntamente mostraría al sospechoso, un hombre con barba, una túnica negra y un gorro, tanto en lo que sería el interior de la red de metro como a su salida de la estación de Sennaya. Las autoridades han emitido órdenes de arresto contra dos personas supuestamente implicadas en el atentado, una de ellas la que presuntamente colocó la bomba, según una fuente de los servicios de seguridad citada por la agencia Interfax.

