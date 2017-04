Cultura ACTUACIÓN EN DIRECTO Franco Battiato abrirá su gira española en el Festival Pirineos Sur Ofrecerá un recorrido a lo largo de una carrera musical que se inició hace más de medio siglo.

EFE 03/04/2017 / 17:32

HUESCA.- El cantautor italiano Franco Battiato iniciará el próximo 15 de julio, en el marco del XXVI Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur (Huesca), su gira española. El nombre de Battiato (72 años) se suma a los de otros conocidos artistas y grupos que forman parte ya del programa del festival como Youssou N'Dour, Crystal Fighters y Kase.O, informa la organización del certamen en una nota de prensa. El artista italiano, que actuará el próximo 15 de julio en el escenario flotante habilitado en el embalse pirenaico de Lanuza, ofrecerá un recorrido a lo largo de una carrera musical que se inició hace más de medio siglo. Sus últimos trabajos discográficos, con colaboraciones con Anthony and The Johnsons, Pino Pinos Pischetola o Alice, revelan que sus orígenes musicales se abren a nuevos sonidos y a la experimentación. Por su parte, Residente, nombre artístico de René Pérez Joglar, regresará al escenario de Lanuza el próximo 21 de julio, dos años después de hacerlo al frente de su antigua banda Calle 13, con la que ofreció un concierto que reunió a miles de espectadores. Un día después actuará Youssou N'Dour, figura consagrada de la música africana que ya consiguió dos llenos en sus anteriores participaciones en Pirineos Sur. El último fin de semana de julio actuarán el grupo británico Crystal Fighters y el rapero aragonés Kase.O.

