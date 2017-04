Sociedad GASTRONOMÍA “El pincho es un estilo de vida que nos diferencia” El jefe de cocina y propietario del restaurante Ábaco de Pamplona, Luis Íñigo Luri, elabora en Huesca seis de sus tapas “campeonas”

V. ALLUÉ 03/04/2017 / 20:38

HUESCA.- En Navarra, como en el País Vasco, el pincho es “un estilo de vida”. La costumbre de ir a “potear” se ha convertido en “una tradición muy importante” que, lejos de perderse, ha ido creciendo hasta llegar a formar parte de su identidad cultural. Así que para ilustrar a los hosteleros oscenses sobre el fascinante mundo de “la gastronomía de lo pequeño”, nadie mejor que un navarro como Jesús Íñigo Luri, jefe de cocina y propietario del restaurante Ábaco de Pamplona. Este lunes, el chef protagonizaba el quinto taller ‘Huesca La Magia de la Gastronomía’, organizado conjuntamente por la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca y la Escuela de Hostelería San Lorenzo. En la sesión desveló las recetas de seis de sus “pinchos campeones”: Callos Zen, Street food, Esponja de anchoa, Air waffle, Roca de Sardina y Cresta de gallo, con los que su restaurante ha recibido numerosos premios en concursos de ámbito autonómico y nacional. “En Navarra y el País Vasco llevamos muchos años llenando las barras de pinchos, es una tradición muy importante de nuestra cultura”, señaló ayer a este periódico antes de impartir el taller. La costumbre viene de lejos y ha ido evolucionando gracias a la formación de las nuevas generaciones, que “han logrado transformar esas gildas, banderillas y tapas frías que se servían hace treinta años en auténticas joyas gastronómicas”, como las que se presentan ahora en los bares y restaurantes de España. A su juicio, las claves para elaborar un buen pincho son cinco: “En primer lugar el pan, nosotros en el restaurante Ábaco hacemos siempre nuestros panes, da igual del tipo que sean, pero los preparamos en casa para que acompañen a un producto principal, que es precisamente el segundo punto importante del pincho. Luego estaría la estética, que debe ser muy cuidada, y el sabor en boca, que tiene que ser perfecto”. El quinto elemento, continuó, está relacionado con su manejo. Y es que, para Luri, una cualidad imprescindible de la tapa es que sea “fácil de comer con la mano”. Aunque en el mundo del pincho Navarra y País Vasco llevan la delantera, en el resto del país también se hacen muy buenas elaboraciones, consideró el cocinero, para quien la diferencia entre las que se sirven en un lugar y otro no reside en la calidad sino en el tipo de producto que utilizan. “Nosotros, al estar más cerca del mar, usamos materias primas como la anchoa, la sardina o el atún, y en otras zonas trabajan las suyas, la diferencia está en el producto no en la calidad”.

