El Huesca, ante diez finales para soñar

03/04/2017

HUESCA.- El Huesca encara la recta final de la temporada, la parte decisiva, los últimos diez partidos, con opciones de llegar al 11 de junio, cuando se disputará la última jornada, en puestos de play-off de ascenso a Primera División. Con el objetivo de los 50 puntos y dejar prácticamente sellada la salvación a tiro, los azulgranas pueden mirar hacia arriba, ya que están a un punto del sexto clasificado, el Getafe, con el que empató a cero en El Alcoraz el pasado fin de semana. Para acabar entre los seis primeros, con tantos puntos en juego, está claro que los azulgranas dependen de sí mismos. Un aspecto que puede jugar muy a favor (o muy en contra) del conjunto oscense es que se enfrentará a los cinco primeros en estas diez finales que restan para acabar LaLiga 1,2,3. Es decir, los de Anquela se verán las caras con varios rivales directos. El primero será el Reus, que aunque en la clasificación parece alejado (está en mitad tabla), la realidad es que está a siete puntos del Huesca, por lo que buscarán un triunfo ante los azulgranas para alejarse del descenso y apurar sus opciones del play-off. La próxima cita será ante el Cádiz en El Alcoraz. Contra el Getafe, la afición demostró que está en con el equipo y que confía en él con la mejor entrada de la temporada (más de 4.300 espectadores). De nuevo visitará el feudo oscense un equipo de play-off, la que los gaditanos son cuartos con cuatro puntos más que los azulgranas, que la siguiente jornada visitarán al Oviedo, quinto con dos puntos más que los de Anquela. Después, el Huesca recibe al Rayo Vallecano. De los rivales que quedan, los madrileños son los peor situados en la clasificación: decimoséptimos con 36 puntos. No obstante, en esta Segunda tan igualada, cualquier rival es complicado. Luego, tocará visitar al Girona, que es segundo con 58 puntos (once más que el Huesca) y el siguiente encuentro que deberán disputar los oscenses en El Alcoraz será frente a otro rival de play-off, el Tenerife, que es tercero con 51 puntos, cuatro más que el Huesca. El UCAM Murcia será el rival la siguiente jornada. Los de Anquela visitarán Murcia antes de afrontar dos encuentros consecutivos en El Alcoraz. el primero será ante el Lugo, que ahora mismo es un rival directo de los azulgranas, ya que está a tres puntos (y a cuatro del play-off). Después, visitará tierras oscenses el Numancia, un equipo que a estas alturas se encuentra en la mitad de la clasificación. El equipo cerrará LaLiga 1,2,3 (al menos su fase regular) visitando al líder destacado de la categoría, el Levante, que salvo sorpresa mayúscula llegará a la jornada 42 siendo ya equipo de Primer División.

