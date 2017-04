España SUCESOS Un detenido y cuatro investigados por la muerte de tres jóvenes en el incendio de una cueva en Almería El joven, de 17 años, habría causado las llamas con la quema de varios enseres a la puerta de la vivienda.

EUROPA PRESS 04/04/2017 / 10:48

ALMERÍA.- Un joven de 17 años permanece detenido mientras que otros cuatro han sido investigados por la muerte de dos chicas menores de edad y un joven de unos 20 años en el incendio de una cueva en la zona de La Molineta, en el barrio de Los Ángeles de Almería capital. Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que el arrestado, que permanece en dependencias policiales, habría sido el autor material del incendio de varios enseres en la puerta de la cueva en la que se encontraban las víctimas, quienes no pudieron escapar de las llamas. El incendio se registró en la tarde de este lunes en una cueva ubicada en un paraje escarpado, en la zona norte de la ciudad de Almería, y provocó la muerte de una chica de 12 años, otra de 14 años y otra de 21 años que se encontraban en el interior de la estancia. Sobre las 20,00 horas de este pasado lunes el teléfono único de emergencias europeo, según ha informado el Servicio Coordinado de Emergencias 112 de Andalucía, recibió el aviso de que estaba ardiendo un sofá en el interior de una cueva en un paraje escarpado de la zona de la Molineta, junto al Instituto de Educación Secundaria (IES) Argal de la capital almeriense, y que tres ocupantes estaban atrapados. Hasta la zona se desplazaron de inmediato efectivos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), Bomberos, Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía, cuya unidad de Policía Judicial se encuentra al frente de las investigaciones de lo sucedido. La Fiscalía de Menores ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones. Según las primeras investigaciones, el fuego se extendió hasta el interior de la cueva, de no más de tres metros de profundidad, e impidió que las víctimas pudieran salir de la misma.

