Dimite el presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez

El presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha presentado hoy su dimisión a la presidenta del Parlamento regional, Rosa Peñalver, un día antes del debate de la moción de censura impulsada contra él por el PSOE. EFE 04/04/2017 / 11:43

MADRID.- Sánchez, que ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado por varios miembros de su gobierno, ha asegurado que renuncia "para salvar a la región de Murcia del tripartito", en referencia a un hipotético acuerdo de gobierno entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, que se ha mostrado convencido de que ya está cerrado y se formará "en 48 horas". "Lo que está ocurriendo no es justo", ha dicho Sánchez, quien ha asegurado que se va para evitar una injusticia mayor como es que los murcianos tengan que sufrir ese gobierno tripartito. Sánchez ganó las autonómicas de mayo de 2015 y fue investido presidente un mes después tras el acuerdo entre su partido, el PP, y Ciudadanos, ha presidido en el Palacio de San Esteban su último Consejo de Gobierno y comparece en rueda de prensa a esta hora para anunciar su marcha. La dimisión se produce horas después de que el magistrado que instruye el caso Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, pidiera ayer al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que le investigue por los presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información, en contra del criterio de la Fiscalía. Sánchez, que asistirá a mediodía a una reunión de la junta directiva del PP presidida por el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, se enfrentaba mañana a una moción de censura del PSOE, que contaba con el apoyo expreso de Podemos, y que Ciudadanos respaldaría solo en el caso de que supusiera la convocatoria de elecciones. La dimisión de Sánchez se ha producido semanas después de la ruptura el 2 de marzo del acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos tras su imputación en el caso Auditorio de presunta corrupción en la adjudicación y construcción de esa infraestructura municipal durante su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras. Pedro Antonio Sánchez compareció el pasado 6 de marzo ante el instructor del caso Auditorio por los presuntos delitos de malversación, fraude, prevaricación y falsedad, y se enfrentaba desde entonces a la solicitud de dimisión del resto de partidos del arco parlamentario murciano.

