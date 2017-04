Aragón NUEVAS TECNOLOGÍAS "Aragón recupera poco a poco el camino desandado en I+D+i", según Alegría Arranca ahora el proceso participativo para elaborar el anteproyecto de ley

ZARAGOZA.- Comienza el proceso de participación para la elaboración del anteproyecto de ley de Investigación e Innovación de Aragón. Esta mañana la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, junto con el director general de Participación Ciudadana, Miguel Miranda, y la directora general de Investigación e Innovación, María Teresa Gálvez, han explicado ante distinto personal de institutos y centros de investigación, tecnológicos, empresas, unidades de transferencia o distintos departamentos, el proceso de participación y aspectos clave de la ley. La consejera ha destacado que era un compromiso y que es una ley muy relacionada "con uno de los hitos de la legislatura como es el Pacto por la Ciencia". Ha resaltado que el pacto tiene una filosofía clara "que el conocimiento sea bastión de la acción de gobierno y evitar vaivenes políticos y cambios". El nuevo texto actualiza la última legislación del año 2003 con la ley nacional de 2011 y con las recomendaciones europeas. Pilar Alegría ha destacado que "poco a poco estamos recuperando el camino desandado" en el conocimiento y la I+D+i. El anteproyecto de ley se presentó en Consejo de Gobierno el 28 de febrero y busca, entre otros objetivos, una financiación estable y también estabilidad para el personal investigador. Por su parte, Miguel Miranda, director general de Participación Ciudadana, detallaba que éste es "uno de los treinta procesos de participación que se van a impulsar este año". Ha destacado "la transparencia y la participación" como ejes del Gobierno, y señalaba "construir consensos es muy importante". Mientras, María Teresa Gálvez, directora general de Investigación e Innovación, resaltaba que la ley "permite tener un marco para poder desarrollar actividades y actitudes que ahora se hacen de manera no reglada, y sobre todo, una financiación estable que se va acercando a la europea". Esta mañana ha tenido lugar, en la sede del ejecutivo, la fase de información previa, y durante el mes de abril tendrá lugar la de debate con distintos talleres. Después se procederá a la de retorno para explicar que aportaciones se han aceptado y cuáles no. Así mismo se pueden realizar aportaciones vía online hasta el 5 de mayo, en la página web de Aragón Participa.

