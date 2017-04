España PRESUPUESTOS 2017 Montoro dice que los PGE refuerzan el crecimiento y son "enlace" de las cuentas de 2018 El ministro afirma que servirán para situar a España "en la puerta de salida" de un déficit excesivo

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado este martes que los Presupuestos de 2017 "impulsan la creación de empleo, fortalecen la cohesión social y refuerzan el crecimiento económico y la competitividad", y que deben contribuir a que "se desatasque la interinidad de la política española" y sirvan de "enlace" con los Presupuestos de 2018, ya que una semana después de su aprobación en junio, se dará luz verde al techo de gasto del próximo año. EUROPA PRESS 04/04/2017 / 14:39

MADRID.- Así lo ha señalado Montoro en la tradicional rueda de prensa en el Congreso para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, que este martes inician su tramitación parlamentaria, en la que ha destacado que servirán para situar a España "en la puerta de salida" del procedimiento de déficit excesivo de la UE. Montoro ha indicado que por las fechas en las que entra el proyecto de Presupuestos en la Cámara Baja son también "un enlace con los PGE de 2018", dado que cuando sean aprobados definitivamente en junio, a la semana siguiente el Consejo de Ministros abordará el techo de gasto para 2018. "Buena parte de lo que no esté contenido en estos PGE que se presentan en un año avanzado, lo estarán en los PGE de 2018", ha apuntado. En este sentido, Montoro ha indicado que los PGE de 2017 hay que verlos "con perspectiva" y "no reducirlos a la expresión numérica de la apuesta de un Gobierno", por lo que ha subrayado que las cuentas de 2017 necesitan apoyos parlamentarios para salir adelante, sugiriendo la abstención. A su juicio, "desde el momento en que entran en la cámara se activa la responsabilidad de los grupos políticos que se sientan en la Cámara. Se les hace corresponsables de la política económica que está permitiendo recuperación del empleo". "Esto está en juego: continuar con creación de empleo, con la recuperación económica inclusiva que lleve cada vez más gente o interrumpir por intereses partidistas la aplicación de políticas económicas que impulsan la recuperación económica y la creación de empleo", ha advertido. El titular de Hacienda ha señalado que España ha vivido un periodo de interinidad "demasiado largo", algo que "no es conveniente", por lo que cree que estos PGE "tienen que contribuir a que se desatasque la interinidad en la política española. De igual forma, ha avanzado que el incremento del 3,5% de afiliación permitirá que se creen más de 500.000 empleos este año en términos de contabilidad nacional, lo que a su vez contribuirá a que España se dirija a una reducción de las desigualdades y al "logro" de una recuperación "cada vez más inclusiva que llegue cada vez a más gente". Montoro ha remarcado que la capacidad de financiación es "clave" y "decisiva" para dar continuidad a la recuperación, y ha hecho hincapié en la importancia de reducir el déficit público y el nivel de deuda pública sobre el PIB para seguir registrando capacidad de financiación respecto al resto del mundo. Igualmente, ha insistido en la necesidad de avanzar en el desapalancamiento del sector privado, que desde el cuarto trimestre de 2011 hasta el tercer trimestre de 2011 el sector privado no financiero ha reducido en 441.000 millones de euros su endeudamiento. En concreto, 287.000 millones las empresas y 155.000 millones las familias. El ministro ha marcado como principales objetivos alcanzar un déficit del 3,1% este año y bajar la deuda pública al 98,8%, lo que supone "muy poco" respecto al 99%, si bien ha indicado que esto abrirá a una reducción más importante en 2018 y 2019 en el programa de estabilidad que España actualizará a finales de abril para remitirlo a la Comisión Europea. El objetivo es que "cada vez el gasto público reduzca su peso en el PIB", ha apuntado Montoro, quien ha indicado que la bajada de impuestos, como Sociedades e IRPF, está permitiendo tener un escenario de crecimiento y la recaudación "nos permite seguir bajando determinados impuestos", como el IVA para los espectáculos en directo, que pasa del 21% al 10%. Montoro ha repasado, junto a los secretarios de Estado de Haciendo (José Enrique Fernández de Moya), Presupuestos y Gastos (Alberto Nadal) y Función Pública (Elena collado), las principales cifras del libro de Presupuestos, que incluye un límite de gasto no financiero, después de la cesión a los entes territoriales, de 133.055 millones. Asimismo, el gasto no financiero de los ministerios asciende a 54.674 millones, lo que supone una reducción de 3.490 millones respecto al presupuesto de 2016, dado que se ajusta la ejecución llevada a cabo en 2016, respetando las partidas del gasto social. Por partidas de gasto, la financiación de las CC.AA. mejorará en 5.387 millones, hasta un total de 99.822 millones en conceptos de recursos del sistema de financiación, y los recursos para Justicia crecerán un 7,6%, al tiempo que dependencia recibirá 100 millones de euros adicionales. "Nunca ha habido un crecimiento económico tan competitivo con tanto gasto social", ha apuntado Montoro, que ha destacado que el gasto social aumenta un 1,7% respecto a 2016 y supone casi el 56% del gasto del PGE 2017. Nadal ha hecho hincapié en que el gasto público se ha destinado fundamentalmente a políticas sociales y "refuerzos puntuales" para mejorar la competitividad, en ámbitos como el de la justicia o industrias electrointensivas. El gasto corriente disminuye un año más dentro del conjunto del gasto, lo que significa que cada vez se hacen "políticas públicas más eficientes" y "gastando menos". Para las pensiones, que están "totalmente garantizadas", se asignan 139.647 millones de euros, 4.198 millones más que en 2016, lo que representa más del 40% del total del gasto del presupuesto consolidado, y se contempla un préstamos de hasta 10.000 millones para el pago de las mismas. Asimismo, la partida destinada a Sanidad asciende a 4.093 millones (+2,3%) y para Educación se han presupuestado 2.525 millones (+1,7%). Respecto a la subida del 1 % del indicador público de rentas múltiples (Iprem), que permanecía congelado desde 2011 en 532,51 euros, Nadal, ha explicado que está en línea con el incremento de un 1 % de los salarios de los empleados públicos. Fernández de Moya ha destacado el incremento en 14.000 millones de los ingresos tributarios, hasta los 200.963 millones, lo que supone un 7,9% más que la recaudación de 2016, gracias a que el crecimiento económico hará que el aumento recaudatorio "va a acelerarse". En detalle, se prevé un aumento de la recaudación en impuestos directos, hasta los 106.617 millones, gracias al aumento de ingresos en IRPF (+7,7%) y Sociedades (+12,6%); y un alza de la recaudación en impuestos indirectos del 6,7%, hasta los 91.902 millones, derivado de los mayores ingresos por IVA (+7,3%) e impuestos especiales (+4,6%). Por su parte, Collado ha detallado que los Presupuestos incluyen una oferta de empleo público (OEP) para 2017 de alrededor de 67.000 plazas de reposición, y un proceso de reducción de la interinidad que conllevará la conversión de hasta 250.000 interinos en fijos en un plazo de tres años, con el fin de reducir la interinidad en las administraciones del 25% actual al 8% en ese periodo. Además, fija un incremento salarial del 1% para los funcionarios, en línea con el aprobado el año pasado, tras su congelación durante los años anteriores de la legislatura de Mariano Rajoy y de 2011, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que lo llego a bajar un 5% en 2010. Dado que no se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos, Collado ha asegurado que se continuará trabajando para lograrlo.

