PALACIO DE CONGRESOS El espectáculo 'The Hole' llegará a finales de abril a Huesca

EUROPA PRESS 04/04/2017 / 17:42

HUESCA.- El espectáculo 'The Hole' llegará a finales de este mes de abril a Huesca. Se trata de un show fresco y descarado, que acumula más de un millón de espectadores, en el que se mezclan cabaret, teatro, burlesque, circo, música y humor, en un tono divertido y provocador. Así lo señalado la coordinadora general de Let's Go!, Chaso Barrios, al explicar que "lo difícil es definir qué es The Hole, porque es un mix entre el cabaret, teatro, humor, circo y revista con un punto sexy y canalla, un lugar muy libre y un espacio en el que sí se puede". Es un espectáculo nacido de la crisis repleto de mensajes optimistas, según ha apuntado Barrios. The Hole es una gran fiesta en la que se dan cita las mejores y más sorprendentes actuaciones de artistas nacionales e internacionales, ha subrayado. Música, números circenses del mejor nivel realizados por artistas invitados de exitosa trayectoria e, incluso, una gran historia de amor se muestran en el escenario. La historia arranca cuando un incorrecto Maestro de Ceremonias organiza en su mansión una fiesta a la que invita a todos sus amigos, que serán atendidos por la Madame, los Mayordomos y el resto del servicio de la mansión. El leitmotiv es hacer pública su relación amorosa, bastante poco convencional. En Huesca se representarán seis sesiones, ninguna igual a otra, los días 27, 28, 29 y 30 de abril. Los horarios serán el 27 a las 20.30 horas; el viernes 28 y el sábado 29 a las 19.30 y 22.30 horas y el domingo, 30 de abril, a las 18.00 horas. Las entradas ya están a la venta y hay precios especiales para las dos primeras sesiones.

